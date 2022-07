Halflange kapsels met een androgyne touch voor najaar 2023

We lopen vooruit op de kapseltrends met de catwalkfoto’s voor herfst winter 2022 2023. Bij Celine zagen we opvallend veel halflange kapseltjes voorbijkomen.

Kapseltrends herfst winter 2022 2023. Halflange kapsels. Photo courtesy of Celine

Van de ongeveer twintig modellen, misschien waren het er zelfs minder, op de catwalk van Celine voor herfst winter 2022 2023 hadden er tenminste vijf een halflang kapsel. Naar verwachting blijven we bob- en lobkapsels ook in het nieuwe seizoen volop dragen.

Voor deze haarlengte maakt het niet uit of je steil of krullend haar hebt. Een halflang kapsel kan met beide texturen mooi zijn. Verder komen we het komende seizoen opnieuw voor de moeilijke keuze te staan of we ons kapsel met een pony gaan verenigen, of niet.

Bij Celine zagen we zowel halflange kapsels zonder als mét pony. Halflange kapsels zonder pony zijn klassiek; met pony ben je op slag modern. Maar het blijft een haat-liefde verhouding met de fringe. Vaak is het zo dat zodra je er eentje hebt, je niet weet hoe snel je er weer vanaf moet komen.

Ook de kappers weten dit. Toen ik langs tegen de mijne zei, dat ik er weer eens over aan het denken was, zei hij direct: ‘Niet doen!’ Daarmee was (voorlopig) de kous af.

Opvallend is verder de androgyne touch in de haarstyling bij Celine. Deze mood past bij de collectie die Hedi Slimane voor winter 2022 2023 showde. Spijkerbroeken maar pittige, vrouwelijke laarsjes; mini-jurkjes maar platte, stoere enkelboots; vrouwelijke rokken met grote truien. You get it.

In de haarstyling zagen we dezelfde contrasten: middenscheidingen en enkel wat beweging in de haarpunten, geen volumes bovenop het hoofd. De pony’s waren recht naar voren geföhnd en vielen zo ongeveer in de ogen van de modellen. Zwarte zonnebrillen met bijna-uniseks monturen maakten de look af.

Bekijk de foto’s maar eens en laat dan alvast je gedachten gaan over jouw nieuwe hair look voor het komende seizoen.