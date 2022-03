Onverwacht is-ie weer terug: de wet look. Het is één van de grootste hairstyling trends voor 2022. Ook op Valentino’s total pink catwalk zagen natte koppies voorbijkomen.

Dit is de grootste hairstyling trend voor 2022. Wet looks bij Valentino. Photo courtesy of Valentino

De nieuwe collectie van Valentino voor winter 2022 2023 laat zich met één woord omschrijven: pink. Roze. De hele collectie maar ook de hele showlocatie tot zelfs de oogschaduw van de modellen toe was in hardroze uitgevoerd. Hiermee zette creatief directeur Pierpaolo Piccioli een nieuwe rozekleur op de kaart: Pink PP, waarbij PP hoogstwaarschijnlijk de naam van de designer staat. Pink PP is ook de naam van de nieuwe wintercollectie.

Dit is de grootste hairstyling trend voor 2022. Wet looks bij Valentino. Photo courtesy of Valentino

Een monochrome collectie voor Valentino dus, waarin de stroom aan roze outfits slechts doorbroken werd door wat zwart. Pink PP van top tot teen. Roze als symbool voor liefde, samenhorigheid, energie en vrijheid, aldus Piccioli. Maar total pink ook om volumes en details tot zijn volle recht te laten komen nu de afleidende factor van kleurcombinaties komt te ontbreken.

Dit is de grootste hairstyling trend voor 2022. Wet looks bij Valentino. Photo courtesy of Valentino

De total pink looks in de total pink omgeving verlegden de focus ook naar de gezichten van de modellen, naar de make-up en hun haar. Over dat haar willen we het even hebben.

Dit is de grootste hairstyling trend voor 2022. Wet looks bij Valentino. Photo courtesy of Valentino

De haarsnitten op de catwalk van Valentino voor winter 2022 2023 geven een goed beeld van de haarlengtes voor 2022. Die laten een gezonde mix van kort, halflang en lang haar zien. Alle haarlengtes doen mee. Korte kapsels hebben terrein gewonnen, halflang is altijd nog de winnaar, en lang haar is een onovertroffen klassieker.

Dit is de grootste hairstyling trend voor 2022. Wet looks bij Valentino. Photo courtesy of Valentino

Maar let ook op de hairstyling. Al op de catwalks voor lente zomer 2022 zagen we een opleving van wet looks en shiny hair en deze trend zet, als we op Valentino mogen afgaan (en dat mogen we zeker!), volgend jaar winter door.

Dit is de grootste hairstyling trend voor 2022. Wet looks bij Valentino. Photo courtesy of Valentino

De mood voor de kapsels bij Valentino, ontworpen door hair stylist Guido Palau, was boyish en stoer, als contrast met de hypervrouwelijke rozekleur. Palau prepte het haar met een spray mousse en liet het vervolgens opdrogen aan de lucht.

Voor de wet look kun je een zachte gel gebruiken. Vermijd producten die je haar verharden. Je moet het kunnen modelleren. Vervolgens laat je je fantasie gaan en style je je haar naar wens. Tot slot, en dit is een belangrijke stap, geef je je haar een shiny gloss mee met een glans spray. Glossy haar is een andere belangrijke haartrend voor 2022.

Qua haarstyling kun je alle kanten op. Bij Valentino zagen we zowel midden- als zijscheidingen. Bij de halflange kapsels waren de punten naar buiten gestyled. De korte kapsels waren onderling verschillend: een korte, rafelige pony, lokken die speels over het voorhoofd vallen of een zijscheiding met achterover gekamd haar.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.



TRENDYSTYLE