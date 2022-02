In de haartrends voor 2022 draait alles om gezond maar vooral ook glossy haar. We hebben 8x interessante beauty hacks voor je. Je kent ze vast nog niet allemaal.

Haartrends en tips. 8x Beauty hacks voor glanzend en gezond haar. Topmodel Barbara Palvin met waves. Foto: Charlotte Mesman

In de haartrends voor 2022 draait alles om de haarsnitten, dat is: het model in je haar. Wat je met je haar doet – vlechten, staart, krullen – is veel minder belangrijk. We dragen ons haar zo natuurlijk mogelijk. Maar dan – je voelt ‘m al aankomen – moet je haar natuurlijk wel blaken van gezondheid!

Je haar moet gezond zijn en liefst glanzen dat het een lust is. Glass hair is dé trend. Het is streven naar hoogglans haar. Dat bereik je alleen door een goede, dagelijkse haarverzorging en de juiste tools. We hebben 8x beauty hacks voor gezond en vooral ook glanzend haar voor je. Kijk maar eens of er iets voor jouw haar bij zit.

#1 Vermijd shampoos met SLS/SLES

SLS (sodium lauryl sulfate) en SLES (sodium laureth sulfate) zijn reinigingsstoffen die je shampoo doen schuimen waardoor je dat lekkere, schone gevoel krijgt. Helaas zijn ze niet al te lief voor je haar. Toch komen we ze in bijna alle shampoos tegen. Check je eigen shampoo maar eens! Wil je je haar gezond en mooi houden, vermijd deze stofjes dan liever, is het advies van de experts (maar ook van fanatieke hair-Tiktokkers).

#2 Breng je conditioner ook op je haarwortels aan

Deze ‘hack’ komt wederom uit de koker van de Tiktokkers die tegenwoordig alles over beauty schijnen te weten en er niet voor terugdeinzen om te experimenteren (wel even zelf nadenken voor je een TikTok hack overneemt!). Een ‘virale’ beauty tip voor mooi haar, is: breng je conditioner ook op je haarwortels aan want anders zou het wel eens voortijdig kunnen afbreken; worden je haarwortels snel vet spray er dan wat leave-in conditioner over want dat maakt het minder zwaar. Ons idee? Baat het niet, dan schaadt het niet.

#3 Gebruik een deep cleanser

Gebruik je regelmatig haarstylingsproducten, reinig je haar dan af en toe grondig met een deep cleanser shampoo of masker om productopbouw te voorkomen. Ook je hoofdhuid zou er baat bij hebben.

#4 Eerst je haarpunten ontklitten

Klit je haar na het wassen? Gebruik een detangler brush en – nu komt het – ontklit eerst de haarpunten. Daarna ga je wat hoger, net zolang totdat je haar zich over de hele haarlengte gladjes laat doorborstelen.

#5 Investeer in een keramische haarborstel voor glanzend haar

Haartrends en tips. 8x Beauty hacks voor glanzend en gezond haar. Ronde keramische haarborstel. Foto: Charlotte Mesman

Een ronde, keramische föhnborstel geeft je haar ongewoon veel glans. Dit komt omdat de hitte van je föhn de keramische basis verwarmt en warme keramiek (denk maar eens aan je keramische steiltang) legt nu eenmaal een mooie glans over je haar. Een keramische borstel is bovendien veel minder schadelijk voor je haar dan je keramische steiltang.

#6 Gebruik een houten borstel voor (nog meer) glans

Naast een keramische föhnborstel is het ook goed om een houten haarborstel bij de hand te hebben omdat hout anti-statisch is. Vooral in de winter komt dit goed van pas. Maar een houten borstel voegt ook nog eens extra glans toe en is ideaal voor een zachte massage van je hoofdhuid.

#7 Masseer je hoofdhuid met haarolie

Je hoofdhuid is de basis van je haar. Als die gezond is, dan zal dat je haar ten goede komen. Volgens de Tiktokkers zou het regelmatig masseren van je hoofdhuid met haarolie wonderen doen. Je moet dan wel een goede haarolie te pakken hebben. Denk aan kokosolie, jojoba-olie, arganolie of castorolie.

#8 Mooie slag in je haar met sokken (!)

Hekkensluiter van onze beauty hacks is een laatste TikTok-haartrick voor mooie, glanzende golfbewegingen in je haar: vlecht voor het slapengaan zachte sokken (ja, je leest het goed, van die dingen die je aan je voeten draagt) mee in je haar. Hoe doe je dat? Maak twee staarten en bind ze samen met zachte scrunchies. Schuif de boven- of onderkant van een sok onder de scrunchie en vlecht je haar nu samen met de sok (je sok is dus je derde haarstreng). Zet de vlecht wederom vast met een scrunchie of een haarvriendelijk elastiekje. Doe hetzelfde met je andere staart. De volgende morgen haal je de vlechten en sokken uit en je hebt – aldus de Tiktokkers – schitterende waves.

TRENDYSTYLE