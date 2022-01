Haarverzorging 2022. Verwentips voor supermooi en gezond winterhaar

In de winter moet je jezelf verwennen. Jezelf, je huid, je haar. Alles heeft warmte en liefde nodig. Marriët Gakes, haargoeroe, celeb hair stylist en haarkleurspecialist, heeft een aantal gouden verwentips voor een optimale haarverzorging voor ons. Jij en je haar worden er blij van!

#1 Haarverzorging. Probeer een pre-shampoo treatment

‘Het is een trend voor de winter om je haar te pamperen met een pre-shampoo treatment‘, vertelt Marriët Gakes. ‘Dit kan een treatment op oliebasis zijn. Je brengt het product op je haar aan voordat je het gaat wassen.‘

‘Ikzelf gebruik hiervoor Satin Oil Treatment van Keune met rijke etherische oliën die je haar voeden. Normaliter doe je maar weinig van deze olie in je haar omdat het er anders vet van gaat uitzien, maar als je het als pre-shampoo behandeling gebruikt kun je er gul mee zijn.‘

‘Ik verdeel de olie over de gehele haarlengte en de haarpunten, dus daar waar je haar wel wat voeding kan gebruiken. Dan laat ik de olie vijf à tien minuten intrekken en daarna ga ik mijn haar wassen zoals ik dat normaal zou doen. Na de shampoo doe ik soms zelfs ook een masker. Zo krijgt je haar de maximale verzorging. Je zult ook merken dat je haar na zo’n treatment minder statisch is.‘

#2 Een warm handdoekje erover

‘Om de olie beter te laten intrekken, kun je ‘m iets warmer maken. Je haarschubben gaan ervan openstaan en de olie kan er gemakkelijker indringen. Leg de olie even op de verwarming. Nog lekkerder is het om jezelf te verwennen met een warme-handdoek-wrap. Breng de olie op je haar aan, dek je haar af met huishoudfolie, warm een vochtige handdoek op in de magnetron en draai ‘m om de folie. De warmte zorgt ervoor dat de olie dieper in je haar doordringt. Zo’n hot towel wrap is ook een tip voor een haarmasker. Zorg wel dat je handdoek niet te nat is zodat het je masker niet verdunt (in geval je geen folie gebruikt).‘

#3 Een intensief treatment in de sauna

‘Wat ik zelf in de winter ook wel doe, is een treatment in de sauna. Als ik voor de laatste sessie de sauna inga, dan was ik eerst mijn haar en vervolgens doe ik er een masker in. De laatste 20 minuten in de sauna trekt het masker dan lekker in. Eigenlijk heb ik dan een professioneel masker aan mijn haar gegeven omdat de treatment door de saunawarmte heel intensief is.‘

Charlotte Mesman voor Trendystyle

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color Innovation bij Keune Haircosmetics