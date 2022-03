Ken jij deze DIY tricks tegen uitgroei van je haarkleur? Foto Charlotte Mesman

Uitgroei van je haarkleur is een akelig verschijnsel waar we, als we ons haar verven, niet onderuit komen. De kapper is natuurlijk de redder in nood, maar niet altijd komen we daaraan toe. In dat geval moeten we het heft in eigen handen nemen. Hoe kan je zelf je haarkleur opfrissen? We vroegen het aan Marriet Gakes, haarkleurspecialist en zwaargewicht in haar vakgebied (Marriët sleepte meerdere awards voor haar haarkleurexpertise in de wacht). Ze geeft ons praktische DIY tips & tricks tegen uitgroei mee.

Want natuurlijk blijven we, ondanks die uitgroei, allemaal enthousiast met de haarkleurmodes meedoen. Ga je voor haarkleurtrends als highlights of balayage, dan kom je er vrij goed vanaf want uitgroei mag in dat geval. Ingewikkelder wordt het als je een mooie blonde haarkleur hebt laten zetten. Of een rode haarkleur volgens de allernieuwste haarkleurtrends voor 2022. Helemaal ingewikkeld wordt het als je dan ook nog eens met een grijze uitgroei te maken krijgt. Hier zijn Marriëts adviezen. We laten haar zelf aan het woord:

Dit moet je vooral niet doen!

Marriët Gakes: Als er één ding is dat je nooit zelf moet doen, dan is dat blond kleuren / verven. Daarbij kan van alles mis gaan. Mijn stelregel is: wil je lichter gaan, kom er dan zelf niet aan.

Blond haar opfrissen

Haarkleurtrends en uitgroei. Foto: Charlotte Mesman

Maar hoe zou je dan wel je blonde haarkleur kunnen opfrissen? Daar heb ik wel een paar tips voor. Een zilvershampoo bijvoorbeeld werkt heel goed als je blondkleur te geel is geworden. Als je denkt ‘Dit kan echt niet meer, dit is te ordinair’, kies er dan voor om met een zilvershampoo en een zilverconditioner te werken. De Keune Care Silver Savior Shampoo is echt een aanrader. Er is ook een conditioner van. De combinatie van die twee zal maximaal rendement geven want je hebt dan dubbel zilver in je haar. Dus bij blond zou ik echt zeggen: te warm? Kies voor zilvershampoo (en conditioner).

Wat ook nog wel eens helpt om je uitgroei te camoufleren als je denkt ‘Die is best wel heftig maar ik kan niet lichter gaan’, is een droogshampoo. Als je haar vetter is – en zeker als je uitgroei hebt wordt je haar relatief sneller vet – strooi of spray dan eens wat droogshampoo op je uitgroei. Een droogshampoo is een beetje poederachtig, een beetje wit van kleur. Als je dat voor je uitgroei gebruikt, dan oogt die ietsje lichter, en ook minder vet. Dit is zeker iets om te proberen.

Oppassen met bruintinten

Haarkleurtrends. Foto: Mauro Pilotto

Bruintinten zijn wat gemakkelijker zelf te doen, maar ook hier is het opletten. Vaak is bijvoorbeeld niet duidelijk op de DIY-verpakkingen aangegeven of het om een spoeling of een verf gaat. Dus goed lezen! (en bij twijfel niet doen)

Bedenk verder dat je met een DIY-verfje één enkele egale haarkleur krijgt. Als kleurspecialist heb ik daar wat moeite mee. Ik ga graag voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat. Het is nu eenmaal zo dat niemand met één enkele haarkleur is geboren. Iedereen heeft altijd meerdere kleurnuances in zijn haar. Ik zal daarom niemand die in mijn kappersstoel plaatsneemt één egale haarkleur geven. Dat ziet er zo kunstmatig uit. Ik adviseer altijd om met kleurschakeringen te werken. In geval van een kleur uit een DIY-pakje is de kleur van de aanzet tot punten hetzelfde, en dus minder natuurlijk. Verder is het belangrijk om te weten dat je een kleur die je te donker inzet er weer heel moeilijk eruit te halen is.

Als je twijfelt tussen een lichtbruin en een middenbruin, kies dan liever voor de lichtbruine kleur om op safe te spelen.

Uitgroei van highlights? Laat maar komen!

Root stretch colors. De nieuwste highlights haartrend. Max Mara. Ph. Mauro Pilotto

Als je uitgroei van highlights hebt, dan zou ik zeggen: laat die uitgroei maar komen. Balayage is hartstikke hip! Als je maar lang genoeg wacht, worden je highlights vanzelf een balayage. Dus mijn advies: kom vooral niet aan highlights! Een zebra-patroon is echt niet meer in!

Grijze uitgroei?

Heb je een (grijze) uitgroei, probeer dan een ‘root touch-up’ spray, een tijdelijke kleurspray (vergelijk het met oogschaduw). Je wast dit spulletje er met shampoo weer uit maar het helpt je wel zonder uitgroei de dag of avond door.

Tot slot: kleurshampoos en op-maat-gemaakte conditioners

Er zijn kleurshampoos en conditioners die zijn op maat gemaakt zijn. Zo heeft Keune bijvoorbeeld Color You. Dit zijn kleuren die je aan je shampoo kunt toevoegen om je kleur fris te houden. Roodtinten, cool brunette tinten, violettinten. Noem maar op. Deze kleuren kunnen door je kapper speciaal voor jouw haarkleur op maat worden klaargemaakt. Ze dekken geen grijs maar geven je haarkleur wel een enorme boost. Vraag je kapper ernaar. Wellicht kan hij of zij een DIY pakketje voor je klaarmaken of je adviseren welke producten voor jouw haar goed werken.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).