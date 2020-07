De haartrends voor zomer 2020 leggen het accent op glanzend en gezond haar met een zonnige touch. Die zonnige touch – high lights, teasy lights, balayage – mag natuurlijk niet ten koste gaan van de gezondheid van je haar. We hebben 9 Gezond-haar-tips voor je.

1. Thuiswerken? Prima. Maar het is géén excuus om je haar niet te wassen. Was je haar tenminste om de 2 à 3 dagen. Ook je hoofdhuid vaart er wel bij.

2. Haarkleuren? Meer dan 2 of 3 tinten lichter (of donkerder)? Laat het over aan een professional (de kapper).

3. De zon in? Net zoals je huid moet ook je haar beschermd worden tegen de zon. Gebruik een haarproduct met UV-filter of draag een trendy hoed (vissershoedjes zijn een huge modetrend voor zomer 2020).

4. Haarboost nodig? Verwen je haar met een masker van kokosolie. Gezond voor je haar en weldadig voor de geest (alleen dat exotische zomergeurtje al!).

5. Droog of broos haar? Laat de schaar erin zetten. Ga voor zo’n supertrendy bob kapsel voor de allernieuwste kapseltrends voor zomer 2020.

6. Haar bleken? Volgens sommige experts doe je je hoofdhuid een plezier met een zoutbehandeling voorafgaand aan het oplichten van je haar. De PH van het zout zou de impact van de bleach op je hoofdhuid neutraliseren. Doe wat zout in water en wrijf het in je hoofdhuid. Laat het een paar minuten intrekken en spoel uit. Of het werkt? Wij weten het niet. Raadpleeg je hair stylist!

7. Check je haarproducten: is je shampoo sulfaatvrij? Zit er alcohol in je haarstyling product? Weet wat je doet.

8. Bereid je haar voor op een blondeersessie met kokosolie, is het advies van Marriët Gakes, haarkleurspecialist.

9. Beetje meer glans over je haar? Vermeng één deel appelciderazijn met drie delen water, was je haar met shampoo, spoel de shampoo uit, doe het azijnmengsel erover, was het uit en behandel je haar met een conditioner.

