Haartrends winter 2021 2022. Deze kapsels maken je langer. 7x Trends en tips. Foto: Charlotte Mesman

De kapseltrends voor winter 2021 2022 bieden enorm veel keuze. Letterlijk alle haarlengtes zijn in de mode en de haarsnitten laten allerlei stijlen zien. Wat voor kapsel je ook kiest, laat het voor je werken! Wist jij bijvoorbeeld dat er kapsels zijn die je langer doen lijken?

Kapseltrends 2021. Dit is het hotste korte kapsel van de Fashion Week. Foto: Charlotte Mesman

Zoals altijd draait alles om proporties. Een vuistregel voor het vinden van een kapsel dat je optisch langer doet lijken, is: ga voor een haarlengte die omgekeerd evenredig is aan je lichaamslengte. Met andere woorden: XL haar maakt kleiner, een vlotte pixie cut maakt langer.

Maar er zijn natuurlijk ook gulden middenwegen plus een aantal tricks & trucs om er met een kapsel een paar centimeter bij te smokkelen.

Haartrends winter 2021. Deze kapsels maken je langer

1. Allereerst: de XL haarlengtes volgens de allernieuwste haartrends voor winter 2021 2022 maken je bepaald NIET langer, hoe mooi dat lange haar ook is. Wat je wel kunt doen:

a. volume bovenop je hoofd creëren;

b. je haar in een hoge paardenstaart bovenop je hoofd bijeenbinden;

c. een topknot maken (topknotten zijn een huge trend voor winter 2021.

Trend alert 2021: jolige knotten. Deze haartrends mag je niet missen. Foto: Charlotte Mesman

N.B. Hoge paardenstaarten en topknotten zijn ook héél anti-aging vanwege het liftende effect en de opwaartse lijnen (alles wat opwaarts gaat, staat jong en jolig).

2. Houd je van lang haar maar wil je die extra centimeters, ga dan voor een clavicut (dit komt van ‘clavicle‘, dat is sleutelbeen) waarbij je haarpunten op (je raadt het al) je sleutelbeenderen vallen.

Haartrends winter 2021. Deze kapsels maken je langer. 7x Trends en tips. Foto: Charlotte Mesman

Haartrends winter 2021. Deze kapsels maken je langer. 7x Trends en tips. Nederlands model Maartje Verhoef. Foto: Charlotte Mesman

3. Mag het wel wat korter, dan heb je de keuze tussen een lob- of bobkapsel. Dit zijn ideale kapsels om langer te lijken. Het meest ‘verlengende’ kapsel is op één lengte of lichtjes gelaagd aan de voorkant.

4. Een topper als het op extra centimeters (optisch gezien dan) lengte aankomt, is natuurlijk de pixie cut!

Kapseltrends winter 2020 2021. Deze pittige pixie cut is waanzinnig anti-aging. Model: Maike Inga. Foto: Charlotte Mesman

5. Een andere truc is: volumineuze kapsel vermijden. Die maken je topzwaar waardoor je minder lang lijkt. Enige uitzondering is volume bovenop je hoofd (zie punt 1). Vermijd echter kapsels die in de breedte gaan. Met andere woorden: sluik of steil geföhnd haar doet meer voor je lengte dan een bos wilde krullen.

6. Vermijd zware pony’s. Géén pony werkt het beste voor een lang, slank silhouet. Anders is de gordijntjespony altijd nog een optie. Deze pony staat iedereen – zonder uitzonderingen – goed!

7. Maak een diepe zijscheiding waarbij het volle gedeelte van je haar speels over je gezicht valt. Je gezicht lijkt smaller en langer en die lijn trekken omstanders onbewust door. Zie hier extra (optische) centimeters!

Dus weet je niet welk kapsel of welke haarstijl je moet kiezen uit het grote aanbod kapseltrends voor winter 2021 2022, benader het dan eens vanuit een andere kant en ga voor een haarstijl die je langer maakt.

