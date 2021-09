Haartrends winter 2021 2022. Is dit schattige bob kapsel iets voor jou?

Grote winnaar als het op haartrends voor herfst winter 2021 2022 aankomt, is het bobkapsel. Dit bobkapseltje is waanzinnig snoezig. Iets voor jou?

Haartrends winter 2021 2022. Modern bobkapsel. Foto: Charlotte Mesman

Bobkapsels staan meer dan ooit in het middelpunt van de belangstelling. Rechte bobkapsels met een middenscheiding zijn nog steeds populair maar de haartrends voor herfst winter 2021 2020 laten ook heel vernieuwende bobkapsels zien met lange lagen en structuren die het haar luchtige volumes en beweeglijke vormen geven.

Backstage bij de Fashion Week zagen we een dergelijk kapseltje voorbij komen. Dit bob kapsel viel ons meteen op! Het houdt het midden tussen een tucked bobkapsel en airy bobkapsel, beide halflange kapsels die op dit moment enorm chill zijn.

Laten we het kapsel eens analyseren. Het dikke haar is in lange lagen geknipt. Het kapsel heeft een vrij ronde vorm en een volle nek. Het is één en al zachte lijnen en vloeiende bewegingen. Geen kleine laagjes, geen plukjes, geen bakkebaarden of matje, maar lange, goed gekozen lagen en een kundige structuur voor een schattig kort hoofdje.

Ook de haarstyling verdient de nodige aandacht. Van achteren is het haar met de haartang gekruld zodat er een mooie golfbeweging in zit. Van voren is het in een middenscheiding gekamd. De zijlokken zijn vervolgens met een zachte draaibeweging naar achteren gebracht – kenmerkend voor de ‘tucked bob’ waarbij het haar zwoel achter de oren wordt gedragen (tucked behind the ears) – en daar onder het haar vastgezet. Hierdoor komen de oren vrij, wat op zich al heel sensueel is, en waardoor de oorbellen mooi uitkomen.

De chocoladebruine kleur is helemaal up-to-date en volgt de haarkleurtrends voor herfst winter 2021 2022. Chocoladebruine tinten zijn een supertrend en zetten een kort kapsel als dit kracht bij.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet is het iets voor jou!

Charlotte Mesman voor Trendystyle