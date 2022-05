3x Supermooi korte kapsels die iedereen kan hebben

Volgens de haartrends voor lente zomer 2022 gaan we weer volop aan de pixie cuts en halflange kapsels. We hebben drie supercoole korte haarsnitten voor je.

Korte kapsels op de catwalk van Baum und Pferdgarten lente zomer 2022. Photo courtesy of Baum und Pferdgarten

Op de catwalk van het Deense modehuis Baum und Pferdgarten zagen we behalve een schitterende collectie voor lente zomer 2022 ook de mooiste kapsels voorbijkomen.

De ontwerpers Rikke Baumgarten en Helle Hestehave kozen voor hun modeshow verschillende typen vrouw met allemaal een eigen persoonlijkheid. Er liepen modellen mee met extralange lokken zoals dat tegenwoordig weer in de mode is, maar er zaten ook schattige korte koppies tussen. Juist die korte haarsnitten zijn goed voor nieuwe haarinspiratie.

Pixie cut met lange pony

Korte kapsels op de catwalk van Baum und Pferdgarten lente zomer 2022. Photo courtesy of Baum und Pferdgarten

Een kort kapsel dat zich gemakkelijk laat dragen, is de pixie cut met extra lange pony. Dit kapsel is pittig en geschikt voor iedere leeftijd. Het staat bekend als een anti-aging kapsel bij uitstek (beter dan botox, zeggen de hair stylisten wel). Door de lange voorlengte oogt dit kapsel vrouwelijk, camoufleert het rimpels en verzacht het (ver)harde gelaatstrekken.

Het is bovendien een haarlengte die je gemakkelijk kunt verven of bleken en iedereen graag uitlokt tot experimenteren met verschillende haarkleuren. Voor een extra avant-gardistische look kun je dit kapsel combineren met gebleekte wenkbrauwen.

Ultrakorte pixie cut

Korte kapsels op de catwalk van Baum und Pferdgarten lente zomer 2022. Photo courtesy of Baum und Pferdgarten

Een kort kapsel dat zich wat moeilijker laat dragen, is de ultrakorte pixie cut met micro pony. Dit kapsel met boyish uitstraling vraagt om flink wat lef. Naar de hairstyling heb je geen omkijken maar om dit kapsel te onderhouden, zul je wel regelmatig naar de kapper moeten.

In dit geval is zijn de wenkbrauwen dun geëpileerd zoals we dat in de jaren ’90 deden. Het effect is verfijnd en geraffineerd, maar dit is niet een stijl die iedereen zomaar zal aandurven.

Halflang kapsel met chunky haarpunten

Korte kapsels op de catwalk van Baum und Pferdgarten lente zomer 2022. Photo courtesy of Baum und Pferdgarten

Het derde kapsel dat we graag met je bespreken, is het halflange kapsel met middenscheiding en chunky haarpunten. Als je het ons vraagt, is deze hair look supercool. Niet alleen omdat dit kaaklange kapsel iedereen goed staat en omdat het om de grote favoriet voor lente zomer 2022 gaat, maar ook vanwege de haarkleur en de wenkbrauwen.

Het haar is flink opgelicht maar dankzij de donkere uitgroei in combinatie met de donkere wenkbrauwen krijgt het extra pit. Dit is overigens een trucje dat we dit seizoen vaak gaan toepassen. Door de donkere kleur van je uitgroei terug te laten komen in je wenkbrauwen wordt de uitgroei natuurlijk in plaats van storend.

TRENDYSTYLE