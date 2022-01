Zo mooi zijn de korte bob kapsels van nu

Korte bobkapsels voor lente zomer 2022. Foto ADVERSUS

Het is ongelooflijk hoeveel kapsels je tegenwoordig onder de term ‘bob’ kunt schuiven. Er zijn zoveel verschillende stijlen. Geen wonder dat er ook steeds nieuwe benamingen opduiken: French bob, Italian bob, airy bob, bixie. Het zijn allemaal variaties op de blunt bob, bot op één lengte geknipt halflang haar. En dan nog: wat is halflang nu eigenlijk?

Korte bobkapsels voor lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Daarom houden we het vandaag gewoon concreet en lichten we een bob kapsel uit dat we tijdens de Fashion Week spotten. Het heeft geen bijzondere naam maar het is supercute, volgens ons. Wil je het laten knippen, laat dan eenvoudigweg de foto’s aan je hair stylist zien.

Korte bobkapsels voor lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Karakteristiek voor het bob kapsel op onze foto’s zijn de lange lagen. Opvallend is verder dat het kapsel van achteren langer is waardoor de haarpunten ondeugend van achter de nek uit kiekeboe-en. Dit is misschien wel het leukste detail aan deze haarsnit.

Korte bobkapsels voor lente zomer 2022. Foto ADVERSUS

Van voren reiken de haarlokken niet verder dan tot op de hoogte van de mond. De oren zijn op deze manier nog net bedekt zodat je je haar, als je wilt, ook achter je oren kunt dragen. Naar achteren toe is het dus wat langer en in de nek is het wat ‘plukkerig’ geknipt, maar het is in geen geval een matje. Door de lange lagen en het subtiele lengteverschil zit er een mooie beweging en volume in dit coupeje.

Korte bobkapsels voor lente zomer 2022. Foto ADVERSUS

Het haar zelf is wat bol geföhnd want natuurlijk gaat het niet alleen om de haarsnit maar ook om de haarstyling. Dit kapsel is met name geschikt voor steil haar, tenminste als je deze hair look nastreeft.

Je kunt het haar in een middenscheiding of zijscheiding dragen. Een zijscheiding maakt dit kapseltje net wat zwoeler omdat het deels (steels?) over één oog valt.

Let ook even op de haarkleur: zo’n reebruine kleur is supertof. Het oogt eenvoudig maar hier zit wel degelijk een idee achter.

