Met deze glossy kapsels ben je subiet up-to-date

Kapseltrends 2022: glossy hair

Kom je haarideeën tekort? Heb je zin in een verandering van look? Laat je inspireren door de allernieuwste kapseltrend voor lente zomer 2022: glossy hair.

Glossy hair is een supertrend. De influencers bij de modeweken pakten de trend al massaal op. En daarmee hebben we het bewijs: hoogglans haar is het komende seizoen razend populair. Dat geldt voor alle kapsels, of je je haar nu los of bijeengebonden draagt.

Er zijn allerlei manieren om je haar te laten glanzen. Voor losse aaibare manen kun je denken aan specifieke salonbehandelingen (vraag om glossy hair of informeer naar transparante glanskleuringen). Ook voor DIY glass hair (want dat is een andere benaming voor deze trend) zijn er tal van producten om je haar thuis mee te behandelen. Check het internet maar eens op glossy hair, glass hair en hair glaze.

Maar er is ook een shortcut, een snelle manier om je haar – ook als het dof of droog is – superglossy te maken: ga voor een superstrak kapsel en geef het shine mee met een tijdelijk hoogglans haarstylingsproduct. Dat kan een shine spray zijn maar ook een glossy cream. De stylingsproducten zijn steeds geraffineerder. Er is veel meer onder de zon dan de wet look gel uit de jaren ‘80.

Voor een echte fashionista look maak je een middenscheiding en trek je je haar met een fijne kam heel strak naar achteren waar je het vastzet in een paardenstaart waar je vervolgens (ook) een knot of vlecht van kunt maken. Tot slot breng je over je hele haar je glansproduct aan, en klaar ben je.

We geven je nog een paar praktische tips mee:

Maak je haar voordat je de scheiding en het naar achteren kamt maakt met de plantenspuit nat. Hierdoor krijg je die supercleane look. Voor het aanbrengen van je haarproduct kun je de scheerkwast van manlief gebruiken. Dip het in je product en breng het royaal over je haar aan. In noodgevallen – dat is: als je geen geschikt haarproduct in huis hebt – kun je je zelfs aan je pot vaseline vergrijpen, maar weet wel dat het zich moeilijk laat uitwassen. Het zal een paar keer shampooën met warm water worden voordat je alle restjes vet eruit hebt. TikTokkers gebruiken voor wet looks zelfs glijmiddel wat volgens menig haarexperts niet eens zo’n slecht idee is (als je niets anders in huis hebt tenminste). Als je geen gloss cream maar gel gebruikt kun je aan je gel wat conditioner toevoegen. De conditioner voedt je haar maar maakt ook minder plakkerig.

Bekijk de streetstyle foto’s van de influencers maar eens en laat je inspireren.

