Het is het moment van de waarheid. Uitgroei verraadt ons :-) Dit kan een omkeermoment zijn. Waarom zou je niet terugkeren naar je eigen haarkleur? Misschien wel naar grijs haar?

De haarkleurtrends voor lente en zomer 2020 staan in het teken van niet al te contrasterende haarkleuren. Heftige highlights zijn allang niet meer in de mode. Op z’n hoogst probeer je het effect van een zonvakantie aan zee in je haar na te bootsen. Je voelt ‘m al aankomen: de haarkleurtrends voor lente zomer 2020 zijn geraffineerd en vooral super natuurlijk! Dat leidt meteen tot de vraag: waarom zou je dan niet terugkeren naar je eigen haarkleur?

Stel je eens voor: nooit meer uitgroei, ooit meer een misser, nooit meer een verschoten haarkleur maar mooi, gezond en natuurlijk haar dat je bijhoudt met een milde shampoo en conditioner. Het heeft zo zijn voordelen om je eigen haarkleur weer te omarmen. Je haar zal het je in dank afnemen.

Of je nu blond, donker of grijs bent, je zou het kunnen overwegen. Vooral natuurlijk grijs haar is op dit moment een enorme haartrend, een hype zelfs. Hashtags als #silverhair en #grombe zijn razend populair. Oook VIPs zoals Sharon Stone kiezen steeds vaker voor hun natuurlijke, grijze haarkleur. Bij grijs haar passen wel enige kanttekeningen.

#1 Je haar niet meer verven betekent niet dat je niets meer aan je haar doet. Natuurlijk grijs haar vraagt om een uiterst verzorgd kapsel. Style het op een natuurlijke manier en laat je haar, zodra dat weer kan, goed in model knippen.

#2 Vind de juiste grijstint. Grijs haar heeft de neiging om geel te worden. Contrasteer dit effect met een zilvershampoo en/of zilverconditioner.

#3 Pas je make-up en kleding aan. Grijs haar vraagt om stijl en elegantie. Let op: dit betekent niet dat je je ‘ouwelijk’ moet gaan kleden. Wat we bedoelen is dat het dragen van grijs haar kan vragen om een update van je look.

#4 Grijs haar is een schitterende basis voor uitwasbare pastels. Eenmaal (mooi) grijs zou je af en toe eens met een zachtblauwe of een zachtroze gloed kunnen experimenteren. Deze kleuren kunnen ook een uitkomst zijn als zilvergrijs je niet staat.

#5 Want dat kan: niet iedereen staat grijs goed. Het is het proberen waard maar staat het je niet, zoek dan naar andere oplossingen. Je hoeft niet per se terug naar een rigoureuze haarkleur maar kunt ook voor een tint kiezen die dichter bij je eigen haarkleur ligt.

#6 Grijs haar associëren we vaak met middellange en korte kapsels. Het is inderdaad waar dat lang grijs haar zich niet gemakkelijk laat dragen. Maar het kan ook heel mooi zijn. Sluit het a priori niet uit. Een voorbeeld van mooi grijs haar is Sarah Harris van Vogue UK.

TRENDYSTYLE