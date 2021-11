Haartrends 2022. Er staan ons in het nieuwe jaar pittige kapsels te wachten

Haartrends 2022. Pittige kapsels voor het nieuwe jaar. Foto: Charlotte Mesman

Van bob kapsel tot bixie en pixie hair cut. Tijdens de Fashion Weeks zagen we het allemaal voorbijkomen. Hadden de fashion modellen voorheen eigenlijk altijd lang haar, vandaag de dag is dat wel anders. Ook voor hen geldt de alles overheersende trend dat persoonlijkheid voorop staat. Dit zie je ook terug in de haartrends voor 2022.

Lang haar is er natuurlijk nog wel (en zal er altijd zijn) maar wil je scoren, dan is een halflang of kort kapsel dé manier. Deze haarlengtes zijn bij uitstek geschikt om je te profileren.

Neem nu een model als de Russische (Sofia) Steinberg (met de voornaam tussen haakjes want die gebruikt ze niet). Zij heeft een pittig kort bobkapsel met een lange pony. De kracht van dit kapsel zit ‘m in de botte haarlengte en de inktzwarte haarkleur. Haarsnit en haarkleur versterken elkaar.

Let op. Onthoud dat je haarsnit altijd de basis is. Stem daar je haarkleur op af.

Een ander model waar we dit seizoen tijdens de Fashion Weeks voor zomer 2022 niet omheen konden, is de Zuid-Koreaanse Sora Choi. Zij verruilde haar halflange kapsel voor een bixie cut: een kapsel dat het midden houdt tussen een bob en een pixie. Spannende bril erbij en je hebt een power look (sigaret achterwege laten!).

Het derde kapsel waar wij ons graag door laten inspireren, is dat van het Oostenrijkse model Greta Hofer. Zij heeft een klassieke pixie cut, een haarsnit die nog altijd geldt als één van de meest karakteristieke en charmante kapsels. Het is op zich al zo uitgesproken dat je het geen kracht hoeft bij te zetten met een statement haarkleur (maar dat mag natuurlijk wel).

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

