Rechte bob, gelaagde bob? Pony of niet? Check wat bij jou past

Over de haartrends voor 2022 kunnen we je alvast dit verklappen: het halflange kapsel is ook in 2022 de grote favoriet. Inmiddels zijn de kappers er experts in geworden om de meest geraffineerde halflange kapsels te knippen.

De rechte bob is nog steeds in de run maar tegenwoordig gaan we ook steeds vaker voor wat beweging en details als een pony. Ook qua haarlengte kunnen we alle kanten op. Van bixie (bob pixie) tot bob tot lob (long bob). Maar wat past nu bij jou?

Er zijn meerdere criteria die bepalen welk halflang kapsel jou het beste staat: je hele postuur en je lichaamslengte, de vorm van je gezicht, je haartextuur en voor de haarkleur ook je huidskleur.

Natuurlijk is het niet mogelijk om er wiskundige regels op los te laten, maar er zijn wel een paar vuistregels.

Je kapsel moet proportioneel aan je lengte zijn. Ben je lang, dan kun je goed wat lang(er) haar hebben; ben je petite dan kom je met een kort(er) kapsel beter weg. Je zou ook kunnen zeggen: het effect van een kapsel op je lichaamslengte is omgekeerd evenredig aan je haarlengte , dus een korte kapsel maakt langer en lang haar maakt kleiner :-)

Heb je steil haar, dan is een rechte, botte bob (blunt cut) jouw ding.

Slag in je haar? Vraag aan je kapper of hij of zij de punten uitdunt zodat je haar niet teveel uitdijt.

Rond of hoekig gezicht? Ga voor een langere haarlengte.

Klein gezicht? Ga voor een korte bob.

Breed voorhoofd en kleine kin? Experimenteer dan met halflang kapsel met korte pony.

Lang gezicht? Maak je gezicht optisch kleiner met halflang kapsel met lange pony.

Rond of hoekig gezicht? Combineer je halflange kapsel met een niet al te rechte pony om te voorkomen dat de kaaklijn teveel geaccentueerd wordt.

Een pony die iedereen kan hebben? De Brigitte Bardot pony die korter in het midden is en langer aan weerszijden (ook wel gordijntjespony).

Welke haarkleur? Ga voor een niet al te homogene kleur om het pruik-effect te voorkomen.

Anti-aging haarkleur? Niet te blond, niet te donker (dat is hard), maar een eerder een vloeiend samenspel van highlights en lowlights. De hoofdregel is: niet al teveel contrast.

Lichte huid? Pas op met te donkere haarkleuren (zoals de fashion modellen dat wel doen) want geven je gezicht snel een vermoeide uitdrukking.

Bekijk de catwalkfoto’s van de modeshow van Sportmax voor lente zomer 2022 maar eens en laat dan de schaar in je haar zetten (of niet!).

