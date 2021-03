Lang haar, mega lang haar, is terug in de mode. Op de catwalks voor lente zomer 2021 zagen we na tijden (ook) weer lange wapperende manen. De comeback van lang haar komt overigens niet als een verrassing maar past in het plaatje van de comeback van klassiekers in de modetrends voor lente zomer 2021. Overigens is lang haar alleen mooi als het glanzend en gezond is. We hebben 11 tips voor je om je haar sneller en mooier te laten groeien.

11 Tips om je haar snel(ler) en mooi lang te laten groeien:

#1 Eet verstandig en gezond

Mooi haar komt van binnen uit. Je haar heeft baat bij:

vette vissoorten (zalm, makreel, haring, sardines, forel) voor omega 3-vetzuren die de aanmaak van keratine en de microcirculatie stimuleren;

noten, zaden (lijnzaad!) en gedroogd fruit voor (plantaardige) omega 3-vetzuren;

vlees en zuivel maar vooral ook schaal- en schelpdieren voor zink;

eieren voor ijzer en biotine;

kiwi, boerenkool, spruitjes, broccoli, citrusvruchten en rode paprika’s voor vitamine C.

#2 Vermijd strenge diëten

Strenge diëten (met een tekort aan voedingsstoffen) kunnen tot ongewone haaruitval leiden.

#3 Probeer deze kruiden

Er wordt wel gezegd dat kruiden als aloë vera, ginseng, lavendel en rozemarijn de bloedsomloop van de hoofdhuid stimuleren en de haargroei bevorderen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ze zijn in ieder geval lekker en gezond.

#4 Overweeg een voedingssupplement

Je haar heeft baat bij provitamine B5, biotine, zink, aminozuren en vitamine C. Ook cafeïne zou de hoofdhuid en haargroei stimuleren. Vraag je huisarts of apotheker om advies.

#5 Niet stressen

Stress (kopzorgen!) veroorzaakt een verhoogde productie van adrenaline waardoor (onder meer) een overproductie van melkzuur in de talgklieren ontstaat. Dit kan op den duur tot haaruitval leiden. Heb je langdurige stress, overweeg dan om hulp te zoeken.

#6 Extra aandacht voor je haar tijdens zwangerschap en menopauze

Zwangerschap is één van de meest voorkomende oorzaken van haaruitval. Na de zwangerschap zal de hormoonbalans zich herstellen en daarmee komt het met je haaruitval ook weer goed, al zal er wel wat tijd overheen gaan. Tijdens de menopauze neemt de productie van oestrogeen af en dat heeft de weerslag op je haar. Gelukkig zwakt dit effect in de loop van de tijd af. Je kunt haaruitval tijdens zwangerschap en de overgang enigszins contrasteren door onze tips (goed eten, etc) in de praktijk te brengen.

#7 Vermijd agressieve haarbehandelingen

Vermijd agressieve shampoos en kleursessies. Behandel je haar met milde haarproducten, kijk uit met de föhn of steiltang en bind het niet te strak vast.

#8 Bescherm je haar tegen de zon

Blootstelling van je haar aan de schadelijke invloed van de zon (in de zomer) kan leiden tot overmatige haaruitval in de herfst. Bescherm je haar met een hoedje of een UV-haarproduct.

#9 Houd je hoofdhuid gezond

Masseer je hoofdhuid tenminste één keer per week met wonderolie (castor olie, ricinus olie). Er bestaan ook speciale scrubs voor de hoofdhuid. Een gezonde hoofdhuid is een gezonde groeiomgeving voor je haar.

#10 Injectables?

Tegenwoordig bestaan er ook injectables op basis van hyaluronzuur, aminozuren, vitamines en koperpeptides die je haar dikker en voller zouden maken.

#11 Een snel alternatief?

Extensions! Maar houd het bij clip-on extensions om je haar niet (verder) te beschadigen.

TRENDYSTYLE