Haartrends 2021. Is dit semi-shag kapsel met lange pony iets voor jou? (We love it!)

Haartrends 2021. Is dit semi-shag kapsel met lange pony iets voor jou. Foto: Charlotte Mesman

Wil jij je kapsel een trendy twist volgens de haartrends voor 2021 meegeven? Helemaal gelijk heb je. Het goede nieuws is dat de schaar er echt niet drastisch in hoeft. Met een paar kleine ingrepen kom je al een heel eind. We leggen je het uit.

Waarschijnlijk draag je – zoals bijna iedereen tegenwoordig – je haar op één lengte. Met andere woorden: van achter is het recht afgeknipt waardoor alle haarlokken dezelfde lengte hebben. Om je haar beweging te geven kun je overwegen om je haar van achteren in een V- of U-vorm te laten knippen. Deze haarsnit past in het plaatje van de actuele haartrends waarin we steeds meer in lagen geknipt haar zien. In dit geval zijn de lagen van voren korter dan die aan de achterkant.

Voor extra beweging ga je niet alleen voor een V- of U-vorm maar een gelaagd kapsel over de hele lengte waardoor je kapsel beweging en volume krijgt. Je hoeft echt niet voor een drastisch gelaagd (plukjes)kapsel te gaan. Alleen al met wat niet al te contrasterende lengteverschillen bereik je opvallende resultaten. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Zeg nu zelf: zo’n semi-shag kapsel met beweging is toch supercool? Wij tekenen ervoor.

Een ander detail dat je kapsel een instant trendy update meegeeft, is een pony. Wil je op safe gaan, ga dan voor een lange (en niet al te brede) pony die je open (curtain bangs) of als zijlok kunt dragen. Heb je iets meer lef, ga dan voor een lange en brede pony zoals op onze kapselfoto’s.

Een lange pony, tot over je wenkbrauwen, is met name geschikt voor mensen met een lang gezicht.

Met een lange pony lijkt je gezicht meer ovaal en komt het accent op je ogen te liggen. Maar ook als je geen lang gezicht hebt, kun je gerust met een lange (uitgegroeide) pony experimenteren. Vandaag de dag zijn er geen regels. Waar het om gaat, is dat je je er goed bij voelt.

En nogmaals, met zo’n lange pony kun je alle kanten op. Ben je er niet blij mee, dan style je ‘m opzij, desnoods met speldjes, totdat ‘ie is uitgegroeid.

Een handige stijltip is om je haar achter je oren te dragen. Dit staat fris en vertederend. Om het plaatje compleet te maken, ga je voor een paar mooie hangers of ringen.

Tot slot nog dit: heb je steil haar, dan draag je je pony steil. Heb je van nature krullend haar, dan kun je je pony steil föhnen maar je kunt ‘m ook krullend dragen!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

