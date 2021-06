Haartrends 2021. Mijn pony van een paar jaar geleden. Foto: ADVERSUS

Wat is dat toch met de pony? ‘Haat-liefde‘, zei Marriët Gakes, top hair stylist, mij eens. ‘Vanaf het moment dat je ‘m laat knippen, wil je er weer vanaf.‘ Wij zijn het helemaal met haar eens. En toch komt er steeds weer een moment waarop we het voelen kriebelen, zeker nu de allernieuwste haartrends voor zomer 2021 een breed scala aan pony’s laten zien: kort, lang, recht, vol, chunky, gelaagd, steil en krullend.

Wat voor een pony het donderdag gaat worden, weet ik nog niet. Ik kan de vuistregels – welke pony past bij welke vorm gezicht – opdreunen:

1. Ovaal gezicht: elke pony is goed.

2. Rond gezicht: wél gordijntjespony en asymmetrische pony (zijlok), niet lange rechte pony.

3. Lang gezicht: wijde, brede pony.

4. Hartvormig gezicht: baby bangs.

5. Hoekig gezicht/harde gelaatstrekken: pony in zachte A-vorm (korter in het midden met zachte afwerking aan weerszijden van het gelaat).

Laat ik de vuistregels op mijn gezicht (rond gezicht) los, dan kom ik op curtain bangs of een asymmetrische pony uit terwijl ik mezelf in gedachten deze zomer met wuivende lange lokken en een zwoele Jane Birkin pony over het strand zie flaneren. Natuurlijk denk je er meteen ook een gezicht à la Jane Birkin bij en dat is misschien meteen waar ik altijd de mist inga, want hoe je je haar ook laat knippen, elke keer als je in de spiegel kijkt, zie je toch weer datzelfde hoofd :-)

Oké, dit is niet de juiste mood voor mijn afspraak van aanstaande donderdag. Ik zal me door mijn hair stylist laten adviseren en dan op mijn intuïtie afgaan. Update volgt :-)

Hier in elk geval een aantal pony stylen voor diegenen die net zoals ik een rond gezicht hebben.

Pony’s die geschikt zijn voor een rond gezicht

Haartrends 2021. 14x Do’s en don’ts (plus anti-aging tips) voor pony kapsels. Photo: courtesy of Etro

Van deze ponykapsels word je blij! (Ook voor 50-plussers). Foto: Charlotte Mesman

Zijlok. Deze trendy kapsels maken jong!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE