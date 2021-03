Of je je haar nu kort, halflang of lang draagt, het maakt niet uit. Volgens de haartrends voor lente zomer 2021 moet het blaken van gezondheid. Het moet er levendig en verzorgd uitzien en er moet een stralende glans over liggen. Hair care is belangrijker dan ooit.

Allemaal kennen we de basis van een gezonde haarverzorging: goed eten, niet spoelen met heet water, geen hete föhn gebruiken, geen strakke elastiekjes, regelmatig trimmen en zo min mogelijk chemische behandelingen. Maar wist jij dat één van de geheimen van mooi haar ‘zacht borstelen’ is?

Dat besefte ik pas echt toen ik backstage bij een modeshow aan de hair stylisten een borstel te leen vroeg. Mijn sjaal had langs mijn haar geschuurd en lelijke klitten veroorzaakt. Ik moest een video interview doen en wilde het even fatsoeneren. Toen ik met grote slagen de borstel door mijn haar wilde trekken, protesteerden de hair stylisten in koor. Ze trokken de borstel uit mijn handen en begonnen de klitten – wat in mijn gevoel leek – te aaien. Ondertussen overlaadden ze mij met tips en adviezen hoe ik mijn haar moest borstelen.

De borstel met metalen pinnen die ik gewoonlijk door mijn haar jas, kon hun goedkeuring niet wegdragen. Voor het ontklitten, raadden ze me een tangle teezer of een borstel met een mix van zwijnenhaar en nylon (zonder weerhaakjes aan het einde) aan. Wat je ook doet, trek nooit aan je haar, drukten ze me op het hart.

Ondanks de drukte backstage nam het ontklitten van mijn arme haar meer dan vijf minuten in beslag, en geloof me: vijf minuten tellen zwaar als je backstage bent, voor de hair stylisten maar ook voor mij. Juist het feit dat de hair stylisten, ondanks de hoge druk, zich er niet toe lieten verleiden om snel een borstel door mijn klitten te trekken, deed mij beseffen hoe belangrijk het is om je haar met zachtheid te behandelen.

Dit geldt temeer als je haar nat is. Wrijf het niet energiek droog met een handdoek, maar dep het met een zachte doek (dat kan ook een oud T-shirt zijn). Gebruik een borstel van goede kwaliteit en producten die klitten tegengaan. Dat kan een geschikte balsem na je shampoo zijn. Of een product dat je niet hoeft uit te wassen en dat je op vochtig haar aanbrengt.

Het lijken kleine dingetjes, maar de gezondheid van je haar vaart er wel bij. Begin liever vandaag dan morgen en ga voor hoogglanzend en gezond haar volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2021.

