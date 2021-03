De haartrends voor 2021 staan in het teken van gezond, hoogglanzend haar en natuurlijke haarkleuren. 10 Haartips om je haar in de wintermaanden mooi te houden!

De haartrends voor 2021 zijn vooral heel natuurlijk. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. Hoe natuurlijker je haarstijl, hoe gezonder je haar moet zijn. Want alleen gezond haar is mooi! We hebben een aantal haartips voor je om je haar ook tijdens de koude wintermaanden mooi te houden.

Gebruik een milde shampoo. In de winter is dit belangrijker dan ooit want je haar heeft dat beschermende vetlaagje (dat door agressieve shampoos wordt verwijderd) zo hard nodig. Vermijd zo mogelijk shampoos met lauryl sulfaten (laureth sulfaten zijn daarentegen wél milder voor je haar). Je haar wordt dof van en je hoofdhuid droogt uit. Heb je vet haar of gebruik je veel haarstylingsproducten, gebruik dan ten hoogste één keer een shampoo met lauryl sulfaten, dit om product-ophoping in je haar te voorkomen. Pas ook op met siliconen (dimethicone, cyclomethicone). Ze mogen niet al te hoog in de ingrediëntenlijst van je shampoo voorkomen (anders is de dosis te hoog). Heb je last van een jeukende of droge hoofdhuid, probeer dan eens shampoo die ureum en of lactaat (lactic acid) bevat. Droog haar? Verwen je haar met olie. Arganolie, jojobaolie of wonderolie (castorolie). Vooral wonderolie (castorolie) is opvallend dik en vet. Je hebt er maar heel weinig van nodig. Breng een kleine hoeveelheid op droge haarpunten aan (het doet letterlijk wonderen!). Je kunt het ook als masker gebruiken. Last van roos? Breng wonderolie direct op je hoofdhuid aan. Laat de olie een half uurtje intrekken, spoel je haar dan uit en was het met een milde shampoo. Statisch haar? Teken aan de wand. Je haar is (te) droog! Ga voor een leave-in conditioner of (wederom) een haarolie. Een snelle manier (géén oplossing voor het probleem) om vliegende haartjes te lijf te gaan: haal er een antistatisch doekje over. Bescherm je haar tegen de kou door in de winter altijd een (niet knellende) muts te dragen. Maak er een gewoonte van om je haar in de koude wintermaanden wat minder vaak te wassen. Tijdens een wasbeurt met shampoo verwijder je natuurlijke haar oliën die je haar tegen de kou en uitdrogen (centrale verwarming in huis!) beschermen. Snel vet haar? Probeer een droogshampoo (ook een fantastisch product om door een muts ‘geplet’ haar te boosten). Ga voorzichtig met nat haar om. Nat haar is kwetsbaar en breekt snel. Gebruik een conditioner om klitten te voorkomen, dep je haar goed droog (niet wrijven) en laat het eerst even aan de lucht opdrogen voordat je het doorborstelt en föhnt. Ga in de winter niet met nat haar naar buiten! Als het nat is, heeft het nog meer van de kou te lijden. Verwen je haar één keer per week met een hydraterend en voedend haarmasker. Ook hier goed de ingrediënten checken! Ga nu eindelijk eens voor dat zijden kussen én die zijden sjaal! Wrijving is niet goed voor je haar. Het gaat er bovendien van klitten waardoor je weer extra moet borstelen. Ga voor een zijden kussensloop en draag in de winter een zijden sjaal (desnoods over een wollen sjaal) zodat je haar niet voortdurend langs je sjaal schuurt. Ga voor een kortere haarcoupe! In de winter is het fijn om je haar wat korter te dragen. Het laat zich gemakkelijker wassen en beter dragen over wintersjaals en de hoge kragen van je winterjassen. Tegen de tijd dat het zomer wordt, is je haar weer lang.

