Haartrends 2021 en haartips. Glanzend haar is dé trend. Zo eet je je haar gezond en blij!

Glanzend en mooi haar is dé trend voor 2021. Schoonheid komt van binnenuit, zegt men wel. Maar kun je je haar ook mooi eten? 4 Q&A’s.

Haartrends 2021 en haartips. Glanzend haar is dé trend. Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor 2021 liegen er niet om. Glanzend en gezond haar is dé toptrend. Een goede haarverzorging is belangrijker dan ooit. Maar de schoonheid van je haar komt ook van binnenuit. Er is wel degelijk een verband tussen de kwaliteit en de glans van je haar en je voeding. Hieronder vind je vier vragen en antwoorden die je meer vertellen.

Vraag 1. Hoe moeten we ons haar zien? Als iets levends? Iets dat gevoed moet worden?

Ons haar is een uiterst vitaal onderdeel van ons lichaam, vooral de haarfollikel, ook wel ‘haarzakje’ genoemd. Tot het haarzakje behoren de haarpapil met zenuw en verzorgende bloedvaatjes, een talgkliertje en een spiertje dat onze haren letterlijk rechtop kan doen staan. Het binnenste gedeelte van de haarfollikel bestaat uit verschillende huidcellen (keratinocyten, melanocyten, fibroblasten, stamcellen) die nauw met elkaar verbonden zijn. Al deze cellen worden gedurende ons leven continu vernieuwd volgens een bepaald ritme, dat mede door de leeftijd wordt bepaald.

Vraag 2. Bestaat er een verband tussen de gezondheid van ons haar en onze voeding? Kan een streng dieet een negatieve invloed op de gezondheid van ons haar hebben.

Een uitgebalanceerd dieet is een voorwaarde voor onze gezondheid in het algemeen en ook voor de gezondheid van ons haar dat voortdurend gevoed moet worden met onder meer koolhydraten, vitamines, eiwitten en mineralen in de juiste hoeveelheden en verhoudingen. Een streng dieet waarin belangrijke elementen ontbreken, kan haar en nagels broos maken en tot bovenmatige haaruitval leiden. Een onvolledig voedingspatroon kan bovendien de darmflora wijzigen. Dit heeft op z’n beurt weer invloed op onze huid. Het kan ontstekingsverschijnselen veroorzaken die zelfs tot haaruitval kunnen leiden.

Vraag 3. Kan een uitgebalanceerd dieet op z’n beurt tot gezond(er) haar leiden?

Nagels en haar bestaan uit harde keratine. Een gebrekkig dieet zien we terug in de kwaliteit van onze nagels en haar. Omgekeerd heeft een uitgebalanceerd voedingspatroon een weldadige invloed op nagels en haar.

Vraag 4. Kunnen voedingssupplementen een steentje bijdragen om ons haar gezonder te maken? Kan het nuttig zijn om extra mineralen en vitaminen te nemen om ons haar (en onze gezondheid) te boosten? En om welke mineralen en vitaminen gaat het dan?

Voedingssupplementen kunnen tekorten aanvullen. Belangrijke mineralen en vitaminen voor ons haar (en onze gezondheid) zijn:

Zink en magnesium zijn heel belangrijk omdat deze mineralen een rol spelen bij vele functies van de stofwisseling.

Vitamine E en vooral de vitamine E-verbindingen tocotriënolen zijn belangrijke anti-oxidanten die ook een heilzame werking op de kwaliteit van ons haar kunnen hebben.

Biotine (vitamine B8) wordt niet door ons lichaam aangemaakt en hoopt zich ook niet op; deze vitamine komt alleen via voeding ons lichaam binnen. Het speelt een rol in de eiwitmetabolisme en wordt gebruikt bij de behandeling van seborroïsche dermatitis (hoofdhuid eczeem) en alopecia (haaruitval).

Vitamine D krijgen we via voeding (paling, makreel, zalm, ei en ook paddenstoelen die aan zonlicht zijn blootgesteld) binnen maar ons lichaam kan ook zelf vitamine D aanmaken, namelijk als onze huid wordt blootgesteld aan de zon. Vitamine D is essentieel voor een goede opname van voedingsstoffen door de darmen, voor de conditie van de huid en slijmvliezen en voor een goede werking van het immuunsysteem. Een gebrek aan vitamine D wordt vaak geassocieerd met verschillende typen haaruitval.

Niacine (vitamine PP) regenereert haar en huid, heeft een anti-aging werking en versterkt de huidbarrière.

