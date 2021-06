Haartrends 2021. De kapsels voor zomer 2021 zijn ‘gel & go’!

Eén van de grootste haartrends voor zomer 2021 (en voor volgend jaar zomer!) is (rommelige) wet looks. Het kan gewoon niet eenvoudiger!

Haartrends 2021. Wet looks kapsels voor zomer 2021. Model links: Klaudia Andrejkó. Foto: Charlotte Mesman

Wet looks zijn een huge kapseltrend voor zomer 2021. Op toonaangevende catwalks als Chloé en Sportmax voor zomer 2021 zagen we zwoele, natte kopjes voorbijkomen. Dat wet looks een trend BLIJVEN bevestigde Giorgio Armani die zijn modellen de catwalk voor zomer 2022 (!) met idem dito lookjes de runway opstuurde. Het opvallende aan deze ‘avant-gardistische’ wet looks is dat ze enorm messy zijn. En dat maakt deze haartrend wél zo eenvoudig.

Haartrends 2021. Wet looks kapsels voor zomer 2021. Model: Klaudia Andrejkó. Foto: Charlotte Mesman

De beste streetstyle looks van de Men’s Fashion Week in Milaan. Modellen bij Giorgio Armani. Foto: Charlotte Mesman

De wetlooks voor zomer 2021 (en 2022) zijn ‘gel & go’. Met andere woorden: kwak een flinke hoeveelheid gel in je haar en klaar ben je! Wel belangrijk is de keuze van je gelproduct. Ga voor high gloss – je haar mag er echt nat uitzien – met een zachte textuur; je haar moet aaibaar en beweeglijk zijn.

Haartrends 2021. Wet looks kapsels voor zomer 2021. Model: Anna Steiningerová. Foto: Charlotte Mesman

Verder kun je het stylen zoals je wilt. Met een rommelig kuifje (Chloé) of een lok die speels over je voorhoofd loopt (Sportmax) of zoals bij de modeshow voor zomer 2022 van Giorgio Armani (zie de kapselfoto’s op deze pagina): achterovergekamd met een net-niet kuif en lange, natte lokken alsof je net onder de douche of uit het zwembad komt.

Haartrends 2021. Wet looks kapsels voor zomer 2021. Model: Hey Yeon. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends 2021. Coole wet looks voor korte kapsels bij Giorgio Armani. Model: Anne Lailach. Foto: Charlotte Mesman

Deze wet looks kapsels zijn summerproof, easy going en het ultieme remedie tegen bad hair days. Verder zijn ze ideaal in geval je haar hoognodig geknipt of gewassen moet worden. Deze look is geschikt voor elke haarlengte: kort, halflang en lang. De look biedt een welkome afwisseling op je dagelijkse kapsel. Je kunt er zelfs – voor de verandering – een pony mee wegstylen.

Waar wacht je nog op? Experimenteer met deze hoogzomerse, zwoele hair look!

