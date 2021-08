Haartrends 2021. Bobkapsels zijn dé haar obsessie voor najaar 2021. 7x Verschillende bob kapsels

Najaar 2021 ziet er qua haartrends enorm veelbelovend uit. Nooit was er zoveel gaande op haargebied! Enerzijds zien we een terugkeer naar lang haar, anderzijds is het bobkapsel hotter dan ooit. Maar we spelen niet alleen met haarlengtes: de terugkeer van laagjes maakt de haartrends voor herfst winter 2021 spannender dan ooit. Voeg daar de rage rond de pony aan toe en de chaos is compleet :-) Wat moet je kiezen?

Laten we de haartrends voor herfst 2021 rond de bob- en lobkapsels eens onder de loep nemen. Alleen al over die halflange haarlengte valt zoveel te zeggen! Wist jij bijvoorbeeld dat celebs en sterren in Amerika op dit moment massaal overstappen naar een bobkapsel. Het moet de overgang van de zomer naar de herfst zijn die iedereen de ‘bob kriebels’ bezorgt.

Kapseltrends 2021. Dit is het mooiste bob kapsel ever! Kort kapsel. Model: Alina Bolotina. Foto: Charlotte Mesman

Zo liet Kourtney Kardashian onlangs zo’n 20 tot 25 centimeter van haar lange haar afknippen en heeft nu een bob met lange flatterende lagen die tussen de kaak en de schouders valt en die ze met een zwoele side-flip draagt. Chrissy Teigen volgde haar voorbeeld en liet ook de schaar in haar haar zetten, maar ging voor een rechte bob net onder de kaak die ze met een scherpe middenscheiding draagt. En misschien heb je het hoogblonde, sterke gelaagde bobkapsel met pony en rock feeling van Billie Eilish (zie NDA) al gezien. Kortom, er zijn op dit moment zoveel verschillende bobkapsels waar je je aan kunt wagen! We zetten een paar populaire halflange haarsnitten (bob- en lobkapsels) voor je op een rijtje.

#1 Beginnersbob met A-lijn

Haartrends 2021. Bobkapsels. Foto: Charlotte Mesman

Heb je nooit een bobkapsel gehad, dan zou je kunnen beginnen met een halflang kapsel met een A-lijn waarbij het haar aan de voorkant dus wat langer is dan aan de achterkant. Dit kapsel is fris en jong en laat zich gemakkelijk stylen en dragen.

#2 Recht jaren ’90 bob/lob kapsel

Ook het rechte bob- of lobkapsel à la Chrissy Teigen laat zich heel gemakkelijk dragen en stylen. Voor een up-to-date look ga je voor een bobje net onder je kaak, maar vind je die stap te groot begin dan met een lobkapsel waarbij je haar net op of boven je schouders reikt.

#3 Airy bob kapsel

Haartrends 2021. Bobkapsels zijn dé haar obsessie voor najaar 2021. 7x Verschillende bob kapsels

Houd je wel van een gewaagd kapsel, ga dan voor de grote winnaar van het moment: de airy bob. Dit kapsel, geïnspireerd door de jaren ’70 bob kapsels, is één en al volume met speelse, flatterende lagen en een grote zwierige lok rond je gezicht. Het is superstylish, echt een blikvanger.

#4 French-girl bob kapsel

Kapseltrends 2021. De mooiste halflange kapsels van de Fashion Week. Foto: Charlotte Mesman

Heeft je haar natuurlijke slag of beweging, dan is de French girl-bob jouw ding. Strikt gezien is dit een vrij kort bobkapsel (ijkpunt is de hoogte van je mond) dat met een rechte pony tot net op de wenkbrauwen wordt gedragen maar voor najaar 2021 (think: Amélie uit ‘ Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’) zijn de ‘grown out’-versies van dit kapsel superpopulair (dus wat langere haarlengtes).

#5 Tucked bob kapsel

Haartrends 2021. Bobkapsels zijn dé haar obsessie voor najaar 2021. 7x Verschillende bob kapsels

Het tucked bob kapsel houdt het midden tussen een jaren ’90 bob en een French-girl bob kapsel. Geestelijke vader van dit inmiddels waanzinnig populaire bobkapsel is top hairstylist James Earnshaw. Deze bob heeft zachte lijnen en lange lagen die je gezicht omlijsten. Kom je van een pony die is uitgegroeid dan ben je op de goede weg want kenmerkend voor de tucked bob zijn de wat kortere lagen rond het gezicht die doen denken aan een heel lange gordijntjespony. Die lagen vallen zwoel over je gezicht maar de punten zijn naar achteren gestyled. Ze zijn net lang genoeg om ze ook achter je oren te dragen (‘to tuck behind your ears‘ – en hiermee valt het kwartje!).

#6 Rond bobkapsel met ronde pony

Kapseltrends 2021. Van ronde pagekopjes naar korte en halflange seventies kapsels. Modeshow: Valentino. Foto: Adversus

5x korte en halflange kapsels voor winter 2021. Zit jouw nieuwe kapsel erbij? Photo: courtesy of Dior Haute Couture FW 2021 2022

Een ander opvallend bobkapsel dat misschien niet voor iedereen is weggelegd, is de ronde bob- of lob met ronde pony! Die ronde pony kan mooi overlopen in de recht van het kapsel of aan weerszijden van je gezicht een opvallend lengtecontrast vertonen (zie de foto’s).

#7 Sterk gelaagd bob/lob kapsel met pony en rock feeling

Haartrends 2021. Bobkapsels zijn dé haar obsessie voor najaar 2021. 7x Verschillende bob kapsels

Tot slot het sterk gelaagde bob/lob kapsel in de stijl van Billie Eilish. Interessant om te weten: Nederlands topmodel Marjan Jonkman kwam een paar jaar geleden al met een dergelijk kapsel op de proppen! Haar kapsel was net iets langer maar de feeling is hetzelfde.

Bekijk de verschillende bob kapsels maar eens en maak je keuze (of niet!).

