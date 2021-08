Haartrends 2021. Wordt de (überlelijke) Wolf Cut het top kapsel van het nieuwe seizoen? Foto: Charlotte Mesman

Een nieuw seizoen betekent nieuwe kapsels. We hebben er toch eentje voor je! Vlak voordat de Covid pandemie uitbrak, begon backstage tijdens de modeweken een kapsel op te duiken dat zonder twijfel het lelijkste aller tijden is: de wolf cut (maar toen wisten we nog niet dat dit kapsel zo heette). De pandemie onderbrak deze (en vele andere mode en beauty) trends maar de kiem was gelegd. Via de achterdeur – ditmaal Zuid-Korea/Tiktok waar veel trends vandaan komen – kwam het wolf kapsel ons leven weer binnen, en momenteel wint het steeds meer aan populariteit, zowel onder de dames als de heren!

Kapseltrends 2021: de wolf cut. Lelijk! Backstage bij Magliano. Foto: Charlotte Mesman

Met trots (en afschuw) presenteren we je de allernieuwste kapsel trends voor zomer 2021: de wolf cut!

Haarkleurtrends herfst winter 2020. De nieuwe blondkleuren: beige, poeder, cream, lavendel. Modeshow: MSGM. Foto: Charlotte Mesman

Het wolf kapsel is de combinatie van het shag kapsel en de mullet. Het is één van de meest geliefde Tiktok kapsels van het moment! Maar het is niet alleen voor de jongste generaties weggelegd. Ook als je niet piepjong meer bent, kun je je er – wellicht in afgezwakte vorm – aan wagen.

Maar eerst iets meer over de wolf cut zelf. In dit kapsel draait het allemaal om wilde laagjes (laagjeskapsels zijn op zich al een super haartrend voor zomer 2021), luchtige en vrij grote volumes en een chunky pony die aan weerszijden van je gezicht langer wordt en het omlijst waardoor je dat wolf effect krijgt :-)

Haartrends 2021. Ken jij de Wolf Cut, het wilde zusje van het shag kapsel? Photo: Richard Miles, Hair: Kate Drury, Make-up: Lan Nguyen-Grealis

‘De Wolf is een coolere versie van de Shag’, aldus Kate Drury, Britse hair stylist die onder meer met dit kapsel The 2020 Newcomer of the Year van de British Hairdressing Awards won, ‘met elementen als de populaire mullet [het zogenaamde matje, nvdr] en met meer beweging en textuur. Het is een perfecte haarstijl voor langer haar.’

Kapseltrends 2020. Dameskapsels met matje. Fashion Show: Jamily. Foto: Charlotte Mesman

De basis voor een wolf kapsel is dus een gelaagde haarsnit, en niet zo’n beetje ook! De wolf cut kent geen gulden middenweg. Hak er maar lekker in! Die lagen mogen gezien worden.

Karakteristiek is verder de pony die aan weerszijden van je gezicht overloopt in langere lagen. Hoe chunkier, hoe moderner, maar voor een afgezwakte vorm (en een anti-aging effect) kun je ook voor de meer klassieke gordijntjespony kiezen (deze pony staat iedereen goed). Een algemene tip is: knip je pony niet te kort. Wenkbrauwlang is de optimale lengte.

Haartrends herfst winter 2020 2021. Dit kapsel met mullet is waanzinnig hip! Modeshow: MSGM. Foto: Charlotte Mesman

En dan is daar nog het haar in je nek. Voor een échte, wilde wolf cut ga je voor een mullet (lees: matje of nektapijtje), maar ook hier mag je wat water bij de wijn doen. Ook met minder lengteverschil tussen de zijkanten en het haar in je nek kun je een supermodern effect creëren.

Overigens is het wolf kapsel geschikt voor alle haarlengten, van kort tot lang haar.

Afbeeldingen halflang haar, ph. Charlotte Mesman, show: MSGM

Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens. Ze zijn voor het merendeel afkomstig uit de backstages tijdens de modeweken net voor de uitbraak van de pandemie maar ze geven een goed beeld van de wolf cut van nu. Enige verschil is dat we ze vandaag de dag nòg wilder en volumineuzer stylen. Waar bij de modeshow van MSGM bijvoorbeeld de volumes werden ingetoomd met wet gel laten we het nu allemaal lekker wijd uitstaan. Google of Tiktok ‘wolf cut’ maar eens en voel je vrij om het beest in jou los te laten :-)

