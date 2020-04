De haartrends voor 2020 kunnen dicteren wat ze willen maar niet allemaal zijn we zo gecharmeerd van een donkere uitgroei. Wat kun je doen als je niet naar de kapper kunt? Er zijn twee oplossingen. Of je zet je erover heen en gaat voor een bicolor-hoofd of je neemt tijdelijk even afscheid van je hoogblonde manen.

Wat je NIET moet doen: zelf je haar bleken of blonderen.

Laten we beginnen met wat je niet moet doen. De experts raden dringend af om je haar zelf thuis te blonderen. Peroxide is een agressief spulletje, voor je haar én hoofdhuid, en daarom is het beter om bleachen aan de kapper over te laten.

Wat kun je dan wel doen?

Ten eerste kun je je donkere uitgroei accepteren, of in ieder geval gewoon laten gaan. Het mag echt! Zie onze kapselfoto’s. Je kapper zal bovendien later maar weinig moeite hebben om je haarkleur weer te verfraaien. Misschien besluit je wel om terug te gaan naar je natuurlijke haarkleur! Wie weet…

Een andere oplossing is om – niet schrikken! – ietsje donkerder dan je blonde haarkleur te gaan, zodat je uitgroei lichter wordt en je haarlengtes donkerder, en dus het contrast tussen beide minder fel wordt. Dit trucje werkt ook als je in je uitgroei wat grijze haren hebt.

Om het contrast te minimaliseren, ga je voor een haarkleur die een paar tinten lichter is dan je uitgroei. Kies een kleurtje haarkleuring zonder ammoniak en waterstofperoxide. Kijk eerder bij de haarkleurtjes op waterbasis. Met deze kleurtjes fatsoeneer je je haarkleur tijdelijk en richt je geen schade aan aan haar of hoofdhuid. Het kleurtje wast in de tijd weer uit waardoor je kapper later weer heel goed zijn of haar werk kan oppakken.

Twijfel over de haarkleur die je moet kiezen? Ga eerder te licht dan te donker. En bel anders je kapper even.

