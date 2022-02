Een gouden haartip voor glanzend haar (bibberen!)

Eén van de allergrootste haartrends voor 2022 is glanzend of glossy haar. Dit gaat nog een stap verder dan de ‘gezond & mooi haar’-trend van de afgelopen jaren. Hoogglans is de trend. De kappers zijn druk in de weer om met allerlei salonbehandelingen de meest verrassende resultaten neer te zetten. Maar thuis kun je ook iets doen: wisselbaden.

Het staat in alle bladen, iedereen roept het: wisselbaden zijn goed voor je huid. Maar ook voor je haar! En dat wordt nog wel eens vergeten.

‘Het is onder de microscoop bewezen’, vertelt Marriët Gakes, veelvoudig Coiffure Award winnares en Global Master of Color Innovation van Keune (op afspraak te vinden haar exclusieve salon aan de Herengracht 227), ‘dat de haarschubben van haar dat met koud water gewassen is er totaal anders uitziet dan de haarschubben van haar dat met warm water gewassen is. Als je je haar met koud water naspoelt, is het glanzender en zijn de haarschubben meer gesloten. Hierdoor worden de kleurmoleculen beter vastgehouden en blijft ook je haarkleur op den duur langer mooi. Met koud water naspoelen heeft dus verschillende voordelen.‘

‘Het is dus af te raden om je haar met te heet water te wassen, zeker in geval van gevoelige haartinten’, adviseert Marriët Gakes.

‘Omdat iedereen bij het idee om met koud water te spoelen spontaan kippenvel krijgt, adviseer ik wel het volgende. Douche met warm of lauwwarm water om je huid, haar én haarkleur mooi te houden. Aan het einde van het douchen buig je voorover, gooi je je haar naar voren en vervolgens spoel je het nog eens met koud water af. Zo krijg je geen koud water over je lichaam heen, komt het koude water zelfs niet in aanraking met je hoofdhuid maar krijg jouw haar wel die zo weldadige koudwater naspoeling.’

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE