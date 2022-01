8x Tips om je haar sneller lang te laten groeien. Foto: Charlotte Mesman

Lang haar is weer enorm in zwang. De haartrends van 2022 dicteren een terugkeer van deze klassieker. Kan het jou niet snel genoeg gaan? Vraag je je af hoe je je haar sneller lang kunt laten groeien? Je bent niet de enige. Hoe vaak hebben wij deze vraag niet voorgelegd gekregen!

Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: er bestaan geen wondermiddelen die het groeiproces versnellen en die je in no time weelderige lokken à la Gisele Bündchen opleveren. Afgezien van haarextensies dan. Maar dat is waarschijnlijk niet het antwoord op je vraag :-) Er zijn echter wel een aantal dingen die je kunt doen om de optimale groeiomstandigheden voor je haar te creëren. Omstandigheden waarin je haar beter zal gedijen. We hebben 8x haargroeitips voor je.

#1 Leven in Covid-tijd :-)

Oké, dit is flauw. Tuurlijk heb je snel langer haar als je je haar (noodgedwongen) niet laat knippen. Maar op een gegeven zul je toch echt moeten bijpunten. Toch is het opvallend dat veel mensen van de Covid-tijd – ook als de kapsalons wel open zijn – gebruik maken om met een langere haarlengte te experimenteren. We staan allemaal een beetje anders in het leven, zullen we maar zeggen.

#2 Een uitgebalanceerd voedingspatroon met voldoende eiwitten

Maar dan nu even serieus. Een uitgebalanceerd voedingspatroon is de sleutel naar een weelderige haardos. Vooral eiwitten (proteïnen) zijn in dit geval belangrijk. Proteïnen zijn de leveranciers van de ‘bouwstenen’ voor je haar. Daarmee bedoelen we voedingsmiddelen als mager vlees, vis, eieren maar ook noten en bonen. Verder is uit een wetenschappelijk onderzoek gebleken dat capsaïcine, de branderige stof die voorkomt in paprika en vooral chilipeper, en isoflavonen, stoffen die voorkomen in alle planten maar vooral in soja, bonen, erwten en pinda’s eveneens een gunstige invloed op het groeiproces van het haar kunnen hebben.

#3 Integreren met voedingssupplementen

Krijg je van belangrijke voedingsstoffen niet voldoende binnen, dan kun je je voedingspatroon integreren met supplementen. Voor de groei van je haar heb je verschillende voedingsstoffen nodig, in het bijzonder: ijzer, zink, vitamine D en een vitamine B complex (een samenstel van de verschillende vitamines B, waaronder ook foliumzuur). Bespreek met je arts wat voor jou geschikt is.

#4 Een goede haarverzorging

Tot nu toe hebben we het gehad over dingen die je kunt doen om het groeiproces van je haar van binnenuit te bevorderen. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je je haar goed verzorgt. Vermijd zoveel mogelijk chemische behandelingen en gebruik kwalitatief goede shampoo’s en conditioners om je haar te wassen en te verzorgen. Bescherm je haar altijd adequaat tegen de zon (draag bij felle zon een hoedje), vermijd hete föhns, mishandel je haar niet met hete stylingtangen en laat het regelmatig bijknippen.

#5 Laat je haar regelmatig bijpunten

Denk overigens niet dat je haar door het regelmatig bij te punten sneller gaat groeien. Dit fabeltje is nu wel achterhaald. Toch heeft het wel nut. Door het regelmatig bij te houden, voorkom je dat de punten gaan splijten. Het gespleten gedeelte heeft de neiging om omhoog te ‘kruipen’ en uiteindelijk breekt het haar af. Je haar wordt dan dus toch korter en wel op een allesbehalve gezonde manier. Je kunt dit proces maar beter voor zijn door het tijdig te knippen. Bovendien oogt mooi geknipt haar veel gezonder (en voller) dan (wat langer) haar met gespleten punten.

#6 Een gezonde hoofdhuid

Je hoofdhuid is de groeiomgeving van je haar en het zal je daarom niet verbazen dat je ook die moet ‘koesteren’. Houd je hoofdhuid goed schoon en stimuleer de circulatie regelmatig met een hoofdmassage. Er bestaan tegenwoordig ook producten zoals maskers die specifiek op de verzorging van je hoofdhuid zijn gericht. Zo zijn er exfolianten die de hoofdhuid reinigen en de huidconditie verbeteren. Heb je last van roos of een variant daarvan, informeer dan bij de huisarts/huidarts naar de meest geschikte middelen om de balans van de hoofdhuid te normaliseren. Een gezonde hoofdhuid is de beste ‘kweek-omgeving’ voor mooi haar.

#7 Wondermiddeltjes?

Dan zijn er verder nog een aantal middeltjes die de haargroei zouden stimuleren. Minoxidil lotion (een medicijn, lees de bijwerkingen want die zijn er!) wordt toegepast bij kaalheid. Het stelt haaruitval te verminderen en kan na gebruik van vier maanden de haargroei bevorderen. Heb je last van haaruitval, dan kun je met je arts bespreken of dit middel iets voor je is.

#8 Topmodellentrucje

Tot slot nog een product waarvan we niet weten of het echt werkt, maar waarvan we wel weten dat verschillende topmodellen erbij zweren: Viviscal. Het wordt wel de Crème de la Mer van de haargroeiproducten genoemd. Het bevat onder meer een marien eiwitcomplex dat uit vis en schaaldieren is gewonnen (het is daarom niet geschikt voor personen die daar allergisch voor zijn) en belangrijke voedingsstoffen als biotine en zink.

TRENDYSTYLE