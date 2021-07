Haartip van de week. Haarverven of blonderen? Eén kleur is geen kleur

Haar blonderen? Voorkom een platte kleur, ph. Mauro Pilotto

Marriët Gakes, Nederlands meest bekende kleurenspecialist, deelt met ons de kneepjes van het vak haarkleuren. Ze geeft ons tricks en tips mee die iedere vrouw die zich aan een verfje waagt, haar wel in dank moet afnemen.

Vandaag heeft Marriët het over ‘platte kleuren‘, een veel voorkomende kleurfout. Marriët Gakes is van mening dat een (kunstmatige) haarkleur alleen geslaagd is als’ie ‘better than your natural born hair‘ is. Kortom, het heeft alleen zin om je haar te kleuren als het er daadwerkelijk BETER en mooier op wordt.

‘Heel belangrijk is daarbij‘, vertelt Marriët Gakes, ‘dat je een PLATTE kleur voorkomt. Een platte kleur is een haarkleur die uit één egale tint bestaat. Zo’n kleur ziet er juist heel onnatuurlijk uit. Niemand wordt met één kleur haar geboren.‘

‘Dus laat je je haar bij een kleurspecialist of kapper kleuren, verzeker je er dan van dat meerdere kleuren naast elkaar worden gebruikt. Bespreek dit met je kapper. Raar genoeg, oogt een samenstel van kleuren natuurlijker dan één enkele kleur.‘

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color Innovation Keune. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).