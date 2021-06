Haartip van de week. Haarkleur mislukt. Wat ging er fout?

Haartips. Communiceren met je kapper

Allemaal komen we wel eens terug van de kapper met een ontevreden gevoel. Wat is er misgegaan? ‘Het knelpunt‘, vertelt Marriët Gakes, dé kleurspecialist van Nederland, ‘is vaak de communicatie met de kapper.‘

‘De kapper is de specialist, die moet je van advies voorzien. Maar wij hebben op onze beurt wel jouw input nodig om te begrijpen wat je mooi vindt of niet.‘

‘Vooral het communiceren over haarkleuren gaat nog wel eens mis. Koperrood is voor de een iets heel anders dan voor de ander. Kleurstaaltjes willen nog wel eens helpen, maar die zijn vaak zo klein dat je er niet veel mee kunt. Zie je de kleur in z’n totaliteit over je haar dan is’ie vaak te fel.‘

Doe je huiswerk!

‘Bereid je daarom goed voor op je kappersbezoek door jezelf te documenteren. Ga op zoek naar foto’s van kleuren die je mooi vindt, maar neem ook vooral de foto’s mee van kleuren die je NIET mooi vindt. Trek je telefoontje en loop met de kapper door jouw fotoselectie heen. Zo krijgt de kapper een goede indruk van jouw smaak.‘

‘Uiteindelijk is het dan de kapper die op basis van jouw smaak en wensen moet adviseren. Een goede kapper geeft aan wat haalbaar is, wat niet haalbaar is, wat je kunt verwachten en geeft ook advies op basis van jouw gezicht, je huidkleur en andere factoren.‘

‘Goed communiceren is van uiterst belang. Dus aan de ene kant is het belangrijk dat jij je goed voorbereidt en aan de andere kant is het ook zeker aan de kapper om de tijd voor jou te nemen en je te adviseren. Een goede kapper zal deze belangrijke voorfase heel serieus nemen.‘

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color Innovation Keune. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).