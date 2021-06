Haartip van de week. De valkuil van het blonderen

Heb jij ook de neiging om door te slaan in het blonderen? Doe het niet! Je haar wordt er niet blij van. Lees de blondeertips van Marriët Gakes.

Blondeertips, ph. Mauro Pilotto

Terwijl de celebs ons lekker maken met hun hoogblonde looks (vaak bewerkstelligd met pruikjes!), stellen wij, om de ‘red carpet’ resultaten te evenaren, ons kostbare eigen haar maar al te vaak bloot aan vele en zeker niet onschadelijke blondeer- en kleursessies.

‘Waak ervoor dat je niet teveel blondeert‘, is het advies van Marriët Gakes, Nederlands topkleurspecialist. ‘Ga niet steeds weer je hele haar blonderen. Ga niet dubbelen. Het gaat echt ten koste van de kwaliteit van je haar. Als je elke keer weer de punten meeneemt, gaat het op den duur breken.‘

‘Ik heb wel topmodellen gezien die voor hun werk voor statement blondkleuren moest gaan. Omdat ze steeds reizen, kunnen ze niet steeds naar dezelfde kapper. Ze moeten hun haar dan door een ander laten behandelen die niet met hun haar bekend is en die nieuwkomer wil dan nog wel eens ‘voor de zekerheid’ opnieuw de hele haarlengte en dus ook de punten meepakken. Ik heb meisjes gezien waarvan het haar uiteindelijk gehalveerd was in dikte.‘

Voorkom overblonderen

‘Dus‘, adviseert Marriët Gakes, ‘als je een goede kleurenspecialist hebt, dan moet je erop kunnen vertrouwen dat één keer blonderen genoeg is. Als de haarkleur eenmaal blond genoeg is, blijf er dan vanaf en ga alleen met de uitgroei aan de slag. De punten kun je puur en alleen met een spoeling meenemen om bijvoorbeeld het gele eraf te halen maar laat ze niet keer op keer zwaar in de blondeer te zetten…‘

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color Innovation Keune. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).