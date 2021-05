De haarstyling trends voor zomer 2021? Zomers, vrij, blij! Met wapperende haren over het strand. Je hair look moet zomergeluk uitstralen!

Haarstylingtrends 2021. Uitbundige zomerkapsels. Photo: courtesy of Saint Laurent

De haartrends voor lente zomer 2021 kun je met een paar sleutelwoorden samenvatten: natuurlijk én veelzijdig. Een haarsnit moet je op verschillende manieren kunnen stylen. Dit geldt dit seizoen voor alle haarlengtes, of je nu voor een kort kapsel, een halflang kapsel (nog steeds de grote favoriet) of lange manen gaat.

Haarstylingtrends 2021. Uitbundige zomerkapsels. Photo: courtesy of Saint Laurent

De basis voor een ultieme zomer 2021 coupe is meer dan ooit: een goed geknipt kapsel. Lagen komen weer terug, volumes zijn hot. Het draait allemaal om movement, beweging. Voor een modern hoofd versterk je het effect van je kapsel met up-to-date haarkleur. Zorg dat je van je kapper nog wat rake hairstyling tips meekrijgt die op jouw haarsnit afgestemd zijn en dan is het aan jou!

Wat je thuis zelf met je haar doet, is belangrijker dan ooit.

Haarstylingtrends 2021. Uitbundige zomerkapsels. Photo: courtesy of Saint Laurent

Zoals we al zeiden, zijn de sleutelwoorden voor de haartrends voor zomer 2021 ‘natuurlijk’ en ‘veelzijdig’. Deze lijn wordt ook doorgetrokken naar de DIY hairstyling. Ga creatief met je haar om en creëer verschillende looks, al naar gelang je mood. Ga daarbij voor natuurlijke bewegingen.

Laat je haar dansen, laat het opwippen bij elke stap, laat het wapperen in de wind. Je coupe moet vrijheid, blijheid en levenslust uitstralen.

Maak je haar niet steil. Dat is meer iets voor het winterseizoen. Nu we eindelijk weer naar buiten kunnen, willen we genieten en dat stralen we ook met onze hair look uit. De hair looks voor zomer 2021 zijn een beetje grungy, een beetje seventies, met een Westcoast twist.

Kapseltrends 2021. Zo zien de pony’s voor 2021 eruit. Photo: courtesy of Saint Laurent

Werk met haarproducten en met je handen. Haal je krultang tevoorschijn, je föhn, je diffuser. Elk middel is geoorloofd! Kneed een stylingsproduct in je haar, gooi je haar voorover, bewerk het met je vingers en zet ondertussen de diffuser erop. Creëer natuurlijke bewegingen of slag, of modelleer je krullen als je die van nature hebt. Gooi je haar weer achterover, fatsoeneer het, trek iets moois aan en laat die manen wapperen! Net zoals de modellen op de catwalk van Saint Laurent voor lente zomer 2021. Zie de kapselfoto’s!

