Luchtig, volumineus, met slag of krullen. De bobkapsels voor 2021 zijn supercool. Doe kapsel ideeën voor jouw 2021 hair look op!

Met of zonder pony, met zijscheiding of middenscheiding, met een funky kleurtje of je natuurlijke haarkleur, het maakt niet uit… het halflange (bob) kapsel blijft een hit. Dit kapsel domineert de haartrends (catwalks en streetstyle scene) voor 2021.

Beter nog als er wat beweging in zit. Krul, slag, beach waves. Keep it moving! Haal je krultang tevoorschijn. Of geef je haar een zwoele slag mee door de steiltang half gekanteld van boven naar onder door je haarlokken te trekken.

Lockdown of niet, ga voor die krullen of slag. Bekijk de kapselfoto’s hieronder. Deze bobkapsels voor 2021 zagen we op de catwalks voor de komende zomer en tijdens de Fashion Weeks voor lente zomer 2021. Laat je inspireren!

TRENDYSTYLE