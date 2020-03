De haarkleurtrends zijn voortdurend in beweging. Voor herfst winter 2019 2020 zagen we vooral warme haarkleuren. Denk daarbij aan tinten als hazelnoot, karamel en honing. Het ging steeds om kleuren met een gouden of soms zelfs roodachtige ondertoon. Iedereen is daar nu wel een beetje aan gewend, al was dat niet gemakkelijk na alle koude haarkleuren die we de jaren daarvoor hadden gezien. Natuurlijk zijn we heel benieuwd wat de haarkleuren voor lente zomer 2020 gaan doen. Moeten we weer 180 graden om of borduren we voort op de warme haarkleuren van het afgelopen seizoen? We vroegen Marriët Gakes, top kleurspecialist en Global Color Director van Keune Haircosmetics, naar de haarkleurtrends voor het nieuwe seizoen. In dit interview vertelt Marriët ons over een eerste belangrijke haarkleurtrend voor lente zomer 2020, namelijk bleach blonde.

‘Eén van de belangrijkste haarkleurtrends voor lente zomer 2020 is ‘bleach blonde‘, vertelt Marriët Gakes. ‘Het gaat om een soort ‘summer statement blonde’. Waar voorheen de kleuren heel erg ashy (asblond) waren, gaan we nu steeds meer voor dat platina gevoel. Die platina kleur mag zelfs, afhankelijk van het type huidkleur dat je hebt, tegen het warme aan zitten. Je moet het je voorstellen als helderwit-blond, of een neutrale platina kleur, maar zeker geen astinten. Het platinablond voor lente zomer 2020 neigt dus eerder naar het warme dan naar het koude. Ik noem deze haartrend dan ook wel ‘dirty blonde’.

‘Dit soort bleach blonde haarkleuren zagen we ook op de catwalks. Het is dus een haarkleurtrend waar we voorlopig nog wel even mee doorgaan. Een sprekend voorbeeld van deze trend is het Duitse topmodel Maike Inga dat met haar platinablonde pixie cut de modeshow van Chanel voor lente zomer 2020 opende. Ook op andere catwalks zagen we platinablonde hoofden voorbijkomen, zoals model bij Dries van Noten. (In diezelfde modeshow liep ook Maike Inga met haar platinablonde koppie mee.) Bleach blonde is dus zeker een trend,’ concludeert Marriët Gakes, ‘die we gaan het komende seizoen gaan zien.’

Bekijk de catwalkfoto’s op deze pagina maar eens en laat je inspireren. We komen snel bij je terug met meer haarkleur reports voor lente zomer 2020 van Marriët Gakes.

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).