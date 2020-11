Zin in een vernieuwende haarkleur? Probeer ‘mushroom blonde’. Deze haarkleurtrend voor winter 2020 2021 is geïnspireerd door de modekleur ‘mushroom’ die momenteel enorm trendy is.

Als het op haartrends en haarkleuren aankomt, kijken wij bij Trendystyle meestal naar de internationale Fashion Weeks van Milaan en Parijs (omdat we die modeweken persoonlijk bezoeken). Maar laten we een toonaangevende en trendy modestad als Londen niet vergeten! Want ook daar zijn allerlei interessante dingen gaande. Supercool bijvoorbeeld is de ‘mushroom blonde‘ haarkleur zoals we die de gerenommeerde hair salon Brooks & Brooks in de Engelse hoofdstad tegenkomen. Deze haarkleurtrend voor winter 2020 2021 is geïnspireerd door de modekleur ‘Mushroom’, een vernieuwende tint die in de actuele modecollecties veel te vinden is.

De mushroom blonde haarkleur is een topper onder influencers en VIPs. Deze haarkleur is niet alleen in Londen maar ook in Amerika een huge trend. Overigens werd deze ‘paddenstoelenachtige’ haarkleur vorig jaar al populair maar ‘wegens omstandigheden’ (die we allemaal goed kennen) zet de trend nu pas echt goed door.

Hoe ziet mushroom blonde eruit? Mushroom blonde is een vrij lichte blonde haarkleur met een koele ondertoon die (dus) geïnspireerd is door de kleur van paddenstoelen. Deze haarkleur wordt vaak gecombineerd met een balayage waardoor je een mooi kleurverloop krijgt en je bovendien minder uitgroei – en dus ook minder onderhoud – hebt.

Is deze haarkleur voor iedereen geschikt? Ja en nee. Als we de algemeen gehanteerde vuistregel erop los laten – koele haarkleuren zijn geschikt voor types met een koele ondertoon in de huid; warme haarkleuren zijn geschikt voor types met een warme ondertoon in de huid – dan is mushroom blonde vooral geschikt voor de koele types onder ons, dit omdat mushroom blonde een koele asgrijze ondertoon heeft.

Ben je een warm type en vind je deze haarkleur supermooi, bekijk dan samen met je kapper of er een kleurverloop – met behulp van balayage – rond je gezicht in te brengen is, waardoor deze haarkleur ook voor jou geschikt wordt.

