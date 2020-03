De trouwe lezer zullen de haarkleurtrend-reports van Marriët Gakes, dé kleurspecialist van Nederland, die wij de afgelopen week op Trendystyle publiceerden, niet ontgaan zijn. Marriët heeft ons al bijgepraat over de nieuwe platinakleuren en de honingblonde tintjes voor lente zomer 2020. Ook rode haarkleuren zijn dit seizoen van de partij. Daarover vertelt Marriët Gakes ons vandaag meer. Lees hoe de nieuwe redheads voor lente zomer 2020 eruit gaan zien. (Inmiddels weten wij niet meer voor welke kleur we moeten kiezen want het klinkt allemaal zò mooi!)

‘Wat je veel gaat zien, zijn die redhead-achtige kleuren’, begint Marriët Gakes. ‘Zo gaf topkapper Sam McKnight het haar van zo ongeveer alle modellen voor de modeshow van Ashish een roodachtige kleur mee. Als iemand van zijn kaliber dat voor een catwalk show doet, dan kun je er wel zeker van zijn dat zo’n kleur gaat rocken. Rood is dus ‘red hot’!

‘Overigens hebben we het niet over heel donkere roodkleuren, maar over roodtinten op een lichte ondergrond, zodat er een beetje een rood gloedje over het haar ligt. Het is dus anders dan echt oranjerood, waar we rode haarkleuren wel mee associëren. Je moet voor deze zomer meer denken aan tinten met een blond-strawberry kleurtje erover.’

Om ons een idee geven van de rode haarkleuren voor deze zomer, signaleerde Marriét ons een aantal catwalk en backstage foto’s van modellen die wij gelukkig tijdens de modeweken zelf ook hadden gefotografeerd. Bekijk de foto’s maar eens. Ga jij de zomer dit jaar met een blond-strawberry hoofd verwelkomen?

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).