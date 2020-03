Marriët Gakes, één van de meest bekende kleurspecialisten van Nederland, praat ons bij over de haarkleurtrends voor lente zomer 2020. Ze verklapt ons op voorhand de hotste haarkleuren voor het nieuwe seizoen! In een eerder interview vertelde ze al over de platinablonde haarkleur die dit voorjaar wat meer naar het warme neigt. Warme tinten blijven dus een trend! Marriët Gakes legt uit wat dat voor de middenblondtinten voor lente zomer 2020 betekent.

‘Naast de platinablonde haarkleuren voor lente zomer 2020 gaan we natuurlijk ook wat donkerdere blondtinten zien. Honey blonde is hier de trend. Daarbij moet je denken aan een honingachtige blondtint die niet te licht is. Dus geen helderlichte blondkleur maar zo’n honingtint waar een heel klein vleugje bijna-oranje in zit!’

‘Het is dus geen redhead gevoel, maar wel een honingkleur met een gouden gloed. Deze blondtinten zijn heel zacht, maar zoals ik al zei, niet al te licht. Ze zijn uitermate flatterend, zeker als je een typje bent dat goed warme kleuren kan hebben. De uitstraling is dan heel soft en touchable.’

‘Ook op de runways voor lente zomer 2020 zagen we dit soort bronskleurige en honingachtige blondines voorbijkomen. Het is dus zeker een haartrend om in de gaten te houden, en wellicht ook echt iets mee te doen!’

Voorbeelden van de runways van honingblondines zijn de zusjes/topmodellen Bella en Gigi Hadid! Hiermee hebben we eigenlijk al alles gezegd!

Charlotte Mesman voor Trendystyle

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).