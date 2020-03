Haarkleur trends lente zomer 2020. Neon haarkleuren

De haarkleur trends voor lente zomer 2020 zijn… gewaagd! Neem nu die neon haarkleuren die we op de catwalks voorbij zagen komen. Niet iets om als zodanig na te doen, maar toch kunnen we er wel iets mee.

Vandaag hebben we het laatste haarkleur report voor lente zomer 2020 van Marriët Gakes, bekend haarkleurspecialist, voor je. In de vorige reports vertelde Marriët Gakes ons al over vier schitterende nieuwe haarkleur trends: dramatisch platina, honingblond, strawberry red en nearly black. De allerlaatste haartrend, die van vandaag dus, is meteen ook de meest extreme haarkleur voor het nieuwe seizoen: NEON HAIR. Het lijkt wel iets uit een film! Toch zagen we deze fluorescerende haarkleuren op verschillende catwalks voorbijkomen, zoals bij House of Holland, Jeremy Scott en Mugler.

‘Ik denk niet dat we deze haarkleur veel op de straat gaan tegenkomen,’ valt Marriët Gakes meteen met de deur in huis, ‘mits in afgezwakte vorm, maar neon hair is te leuk om er niet even bij stil te staan. Het is een haarkleur waarmee je dus echt een statement maakt. Het is dus niet iets voor de shy of timide mensen onder ons maar voor de mensen die durven een statement met hun haarkleur te maken.’

‘Dat neemt niet weg dat het superleuk is om met haarkleur te spelen. De neon haarkleuren die we op de catwalks zagen, zijn natuurlijk wat extremere voorbeelden. Maar er zijn ook afgezwakte varianten van zoals bijvoorbeeld Victoria Koblenko op dit moment in haar haar heeft. Victoria is zo iemand die met haarkleur durft te spelen. Zij heeft al verschillende haarkleuren gehad. Het zijn dan wel geen neon kleuren, maar wél kleuren die ergens voor staan. De trend voor lente zomer 2020 is dus: kleur mag zeker weer!’

En voor wie het nog niet weet, voegen wij dit eraan toe: tegenwoordig zijn er talloze uitspoelbare statement haarkleurtjes verkrijgbaar. Met deze kleuren kun je met een gerust hart experimenten. In het weekend steel je de show met je roze, oranje of blauwe manen, of misschien zelfs met ‘verfspatten’ zoals bij Moschino, en op maandag zit je weer braaf met je eigen, nette haarkleur op je werk!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).