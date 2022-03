9x Tips om gekleurd haar zo lang mogelijk mooi houden

Als je met een schitterende, hoogglanzende haardos in een nieuwe haarkleur volgens de hotste haartrends van de kapper terugkomt, gaat het eigenlijke werk beginnen. Het is aan jou om je haarkleur zo lang mogelijk mooi te houden. Tegenwoordig is dat steeds gemakkelijker. Er is meer kennis en ook de haarverzorgingsproducten zijn steeds geavanceerder. Weet wel dat glossy hair een super haartrend voor 2022. En die trend vereist maximale aandacht voor jouw gekleurde haar!

#1 Na kleuren 3 à 4 dagen niet wassen

De ammonia en waterstofperoxide in haarverf opent je haarschubben waardoor kleuring (of ontkleuring) van je haar mogelijk wordt. Die haarschubben moeten zich weer sluiten en daar kan een paar dagen tijd overheen. Was daarom je haar in de eerste drie à vier dagen na het kleuren niet.

#2 Niet te vaak wassen

Sowieso gaat er tijdens elke wasbeurt een beetje van je kleur verloren. Heb je je haar geverfd of laten verven, was het dan zo min mogelijk. Droogshampoos helpen je om een haarbeurt nog een dagje uit te stellen.

#3 Shampoos en conditioners voor beschadigd/gekleurd haar

Als je je haar laat kleuren, vergeet dan niet in je budget ook verzorgende shampoos en conditioners voor gekleurd haar mee te nemen. Laat je adviseren door je kapper of kies ze zelf uit maar ga voor een goede kwaliteit en het liefst voor een shampoo zonder sulfaten (check de ingrediëntenlijst op SLS of SLES – van de twee is SLES de minst kwade). Heb je je haar laten ontkleuren, dan heb je meer baat bij een shampoo/conditioner voor beschadigd haar.

#4 Shampoos en conditioners met kleurpigmenten

Tegenwoordig bestaan er ook shampoos en conditioners die je haarkleur onderhouden. Ze bevatten pigmenten die je haarkleur ondersteunen. Soms ook wil je een kleur of gloed contrasteren zoals die lelijke, gele gloed die geblondeerd haar soms kan aannemen. Dan is zilvershampoo jouw grote vriend want de paarse pigmenten in deze shampoo neutraliseren die gelige kleur.

#5 Geen heet water

Het is nooit goed om je haar met heet water te wassen. Dat geldt temeer voor gekleurd haar. Heet water opent de haarschubben waardoor je de kleur gemakkelijker weg shampoot.

#6 Haarverzorgende producten met UV-filter

De zon kan een bondgenoot zijn als je highlights hebt (ze worden er alleen maar mooier op, al doet de zon je haar zelf geen goed) maar zonlicht is funest voor gekleurd haar. Gebruik daarom haarverzorgende producten met UV-filter of – beter nog: draag een hoed of pet!

#7 Beschermen tegen chloor en zeewater

Iedereen weet dat chloor en zeewater de kwaliteit van je haar en ook je haarkleur aantasten. Er zijn een paar trucjes om je haar daar enigszins tegen te beschermen. Een badmuts is natuurlijk ideaal maar zolang die niet terug in de mode komt, zul je ons daar niet in zien (petje af voor wie ze wel draag!). Zwemmen met een baseball cap kan een optie zijn als je een rustige zwemmer bent. En anders is er dit trucje dat je kunt toepassen: maak je haar goed nat voordat je een duik neemt zodat het zich volzuigt met kraanwater (chloor en zout krijgen minder kans). Na het zwemmen spoel je je haar natuurlijk grondig uit.

#8 Leave-in producten

Föhn je je haar of style je het met de steiltang, gebruik dan altijd een heatprotector. Het is ook een goed idee om leave-in producten te gebruiken om je haar maximaal te hydrateren. Chemische behandelingen maken je haar droog. Bovendien oogt een haarkleur mooier als je haar goed gehydrateerd is. Hydrateren en beschermen is dus fundamenteel, zowel voor de kwaliteit van je haar als die van je haarkleur.

#9 Glanskleuringen (transparant of kleurversterkend)

Glanskleuringen bij de kapper zijn ideaal als tussentijds opfrissertje. Ze boosten je haarkleur en geven je haar die mooie glans van een kleuring terug zonder dat er waterstofperoxide aan te pas komt. Je kunt kiezen voor een kleurloze (transparante) of kleurversterkende glanskleuring.

