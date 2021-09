Haarkleurtrends 2021. Natuurlijk grijs haar is cool en trendy! 3x Tips

Haarkleurtrends 2021. Natuurlijk grijs haar? Supercool! Foto: Sarah Harris

Ben jij het haar verven beu? Denk je erover om je natuurlijke grijze kleur te omarmen en ‘kleur te bekennen’ volgens de allernieuwste haarkleurtrends voor 2021? Misschien helpt Prinses Caroline van Monaco je over de streep. De prinses verruilde eind vorig jaar haar chocoladebruine lokken voor natuurlijk grijs. Sinds Caroline (1957) zich met een geraffineerd donkergrijs (lob)kapsel met zwartfluwelen haarband in publiek vertoonde, heeft (natuurlijk) grijs (nog) meer terrein gewonnen. De lockdown heeft hier natuurlijk ook een groot aandeel in gehad. Maar ook al daarvoor zagen we natuurlijke grijze lokken steeds meer in de haartrends opduiken.

Een bekend stijlicoon met grijs dat al haar haar als sinds ‘mensenheugenis’ grijs draagt, is Sarah Harris van British Vogue. Haar schitterende, lange zilveren lokken zijn haar signatuur. In de modewereld kent men deze fashion editor niet anders dan met (beeldige) lange grijze manen. Sarah Harris is een schoolvoorbeeld van hoe mooi grijs haar kan zijn. Volgens ons heeft ze met haar verschijning al menigeen over de streep gehaald om de pakjes haarverf richting prullenbak te verwijzen.

Het zal er steeds gemakkelijk op worden om voor grijs te kiezen. Grijs haar heeft inmiddels het stigma van ouder worden verloren. In plaats daarvan wordt het geassocieerd met een andere, maar net zo aantrekkelijke manier van vrouwzijn. Grijs haar staat voor ervaring, autoriteit, voor elegantie. Grijs haar is niet alleen ultrachic, er zit ook een heel moderne, eigentijdse, ja zelfs rock/cyberpunk kant aan, think Lady Gaga, Ariana Grande en Billie Eilish zien.

Tip 1: ga je voor grijs haar, ga dan voor een uitgesproken grijze of witte haarkleur

Besluit je om voor grijs te gaan, doe het dan wel goed. Het advies van de haarkleurexperts luidt: ga voor een uitgesproken, besliste grijze of witte haarkleur. Grijs haar moet mòòi grijs haar zijn. Zo is het gebruik van een zilvershampoo aan te raden omdat de paarse pigmenten daarin de gelige ondertoon van natuurlijk grijs haar contrasteren.

Tip 2: je kapper kan je helpen om de overgangsfase van geverfd naar grijs haar bijna ongemerkt door te komen

Heb je gekleurd haar en wil je overstappen naar je natuurlijke grijze haarkleur maar zie je op tegen de overgangsfase met (laten we eerlijk zijn: lelijke) uitgroei, laat je dan adviseren door je kapper. Die kan je zonder al te grote kleurverschillen door de uitgroeifase heen loodsen. Begin met wat uitgroei bij de haarwortels en laat highlights of balayage zetten om de uitgroei te verzachten.

Tip 3: grijs haar moet héél goed geknipt zijn!

Grijs haar moet niet alleen mooi grijs zijn, het moet ook donders goed geknipt zijn. Grijs haar vraagt om een besliste haarcoupe. Het moet duidelijk zijn dat je grijze of witte haarkleur een keuze, een statement is, en niet iets dat je zomaar overkomt. Draag het uit dat je voor je mooie, grijze haarkleur gekozen hebt. Draag je grijze haarcoupe met trots en zelfverzekerdheid. Je zult er nog om benijd worden!

