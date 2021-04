‘Haarverf heeft alles veranderd … Het is het krachtigste wapen dat oudere vrouwen hebben tegen de jeugdcultuur … omdat het er echt in slaagt de klok stil te zetten (tenminste wat je haarkleur betreft),’ aldus Nora Ephron, stijlicoon van weleer.

Sinds de tijd van Nora Ephron (waarin haarkleuren nog echt een nieuwigheid waren) is er op haarkleurgebied enorm veel gebied. De haarkleurtrends volgen zich steeds sneller op en zijn steeds geavanceerder. Ook weten we steeds beter wat het effect van een bepaalde haarkleuren is. Welke haarkleurtrends ouder maken, en welke jonger. Die laatste moet je natuurlijk hebben!

De haarkleurtrends voor lente zomer 2021 zijn wat anti-aging gehalte een schot in de roos. Ze zijn enorm flatterend. We lopen je we even doorheen.

1. Regel nummer 1: warme(re) haarkleuren staan in de regel jonger dan koude haarkleuren. Superkleuren volgens de allernieuwste haarkleurtrends voor 2021 zijn: strawberry blonde, bronde, caramel, rose gold.

2. Wordt je haar grijs, verwarm een platinablonde of witte ondergrond dan met lichte, maar warme highlights.

3. Een uitzondering op de regel zijn de pastels. Zet een pastel op een grijze of witte ondergrond voor een trendy look.

4. Een andere gouden regel is: blijf zo dicht mogelijk bij je eigen haarkleur.

5. Ben je van jezelf donker en wil je dat zo houden, vermijd dan inktzwarte of harde haarkleuren. Haal de blauwe ondertoon eruit.

6. Ga ook niet te licht. Er moet altijd een zeker contrast tussen je haarkleur en je huidskleur zijn, anders krijgt je huid een vale, onfrisse teint.

7. Ga je voor balayage of highlights, houd dan een paar regels in gedachten. Je haar moet bij de aanzet wat donkerder zijn dan de haarpunten. Face-framing hairlights – wat lichtere lokken rond het gezicht – verzachten de gelaatstrekken.

TRENDYSTYLE