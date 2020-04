Volgens de laatste haarkleurtrends voor 2020 mag je best uitgroei hebben. Maar als’ie grijs is, ben je er natuurlijk minder blij mee.

De haarkleurtrends voor 2020 doen er luchtig over: ‘Uitgroei? Geen probleem! Laat maar komen.’ We zagen het ook tijdens de afgelopen Fashion Weeks. Influencers vertoonden zich bij de modeshows met drie, vier, vijf centimeter uitgroei! ‘Hoe durf je?’ zou je bijna denken. Maar als de haarkleurtrends het zeggen… dan mag het. Iets anders wordt het als je uitgroei grijs is. Het gaat niet om het grijze haar zelf. Was grijs enkele seizoenen geleden niet één van de allerhotste haarkleurtrends? Zelfs de jongeren gingen ervoor. Maar zo’n grijze uitgroei die contrasteert met een geverfde haarkleur, hoe natuurlijk ook, is (nog steeds) ‘not done’.

‘Dames met grijze uitgroei missen hun kapper in deze periode waarschijnlijk het meest van allemaal,’ beaamt haarkleurspecialist Marriët Gakes. Ze weet waar ze het over heeft. Ook Marriët Gakes, top hair stylist en winnares van meerdere belangrijke kappers awards, heeft de deuren van haar exclusieve kapsalon aan de Herengracht in Amsterdam moeten sluiten. ‘Sinds de kappers dicht zijn, krijg ik allemaal grappige appjes toegestuurd met berichtjes als ‘In two or three weeks time everyone will reveal their true colors‘. Grijze uitgroei is echt lastig.’

‘Wat kun je doen? Laat ik vooropstellen dat ik niet echt een voorstander ben van thuis kleuren. Ik heb niet voor niets geleerd voor ons vak. Ik weet als geen ander hoe moeilijk haarkleuren kan zijn. Jaren geleden – ik was toen al haarkleurspecialist – ben ik zelf eens enorm de fout in gegaan met een haarverfpakje.’

‘Ik herinner me nog als dag van gisteren dat ik bij mijn moeder kwam en dat ze vergeten was me te zeggen dat ze haar uitgroei gekleurd wilde hebben. Ik had dus geen haarverf bij me. Ze had een feestje en wilde echt niet met uitgroei de deur uit. ‘Hè, ga nu even naar de drogisterij,’ drong ze aan. Dat was één keer in mijn leven, en nooit meer!’

‘Ik was toen al gespecialiseerd in kleur – ik wist van de hoed en de rand, zal ik maar zeggen – en ik was vastbesloten om het beste pakje voor mijn moeder uit te kiezen. Ik heb wel een half uur bij die drogisterij gestaan. De nummertjes van de haarverfjes bleken totaal anders te zijn dan in de professionele branche. Ik probeerde er een analytische benadering op los te laten. Uiteindelijk heb ik, na veel wikken en wegen, besloten voor een pakje waarvan ik dacht dat het het beste was.’

‘Je raadt het al: het ging compleet mis en het zag er niet uit. Ik vond het zo vervelend. Het was helemaal mislukt, maar ik had echt oprecht mijn best gedaan om er iets moois van te maken. Zelfs met mijn expertise, met al mijn know-how, ben ik met een kant-en-klaar-pakje de mist in gegaan. Ik doe het nooit meer! Dus lieve mensen, hoe leuk dat kleurtje op de buitenkant ook staat, hoe mooi dat topmodel ook gekleurd is, begin er niet aan. Goed kleuren is echt heel moeilijk.’

‘Niet zelf kleuren dus, maar er zijn wel een paar dingetjes die je kunt doen om je uitgroei te camoufleren,’ vertelt Marriët Gakes, ‘Een root touch-up spray bijvoorbeeld helpt je wellicht om deze kapperloze tijd door te komen. ‘Root touch-up sprays zijn van die spraytjes die je aanzet kleuren, vergelijk het met een soort oogschaduw voor je uitgroei. Mocht je met die uitgroei zitten, begin dan met die root touch up sprays.’

‘Is bijkleuren echt hard nodig, dan zou ik je adviseren eerst even een mail naar je kapper te sturen, en om met je kapper te overleggen. Misschien is je kapper welwillend en kan hij of zij je helpen aan een klein retouch setje waardoor je weer even van die uitgroei afbent.’

‘Wat ook nog wel eens helpt om je uitgroei te camoufleren als je denkt ‘Die is best wel heftig’, is een droogshampoo. Als je uitgroei hebt, wordt je haar sneller vet. Je uitgroei is dan ook beter zichtbaar. Een droogshampoo zwakt dat een beetje af. Zo’n shampoo is een beetje poederachtig, een beetje wit van kleur. Als je zo’n product voor je uitgroei gebruikt, dan oogt die iets lichter, iets matter ook waardoor de uitgroei opvalt.’

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).