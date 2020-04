Haarkleurtrends 2020. Eerste hulp bij uitgroei

Balayage is hip volgens de haarkleurtrends voor 2020, maar wat doe je met uitgroei in grijs haar? Of met een contrasterende haarkleur? Tips en tricks van kleurspecialist Marriët Gakes.

Misschien heb je je de afgelopen maanden een mooie warmbruine tint volgens de allernieuwste haarkleurtrends voor 2020 laten aanmeten? Of misschien heb je samen met je kapper geëxperimenteerd met zo’n toffe, trendy honingblonde kleur? Misschien heb je voor baby highlights gekozen (helemaal hot volgens de haarkleurtrends voor lente zomer 2020)? Of misschien neem je regelmatig in de kapperstoel plaats om die grijze uitgroei te laten wegwerken… Dan zit je in deze ‘kapperloze’ periode vast met je handen in het haar, letterlijk en figuurlijk! Wij hebben haarkleurspecialist Marriët Gakes om hulp gevraagd. Marriët sleepte menig kappersprijs in de wacht en heeft haar eigen exclusieve kapsalon aan de Herengracht in Amsterdam. Als er iemand is die over haarkleuren en uitgroei kan adviseren dan is het Marriët.

Marriët neemt er alle tijd om ons met tips en tricks de weg te wijzen in het land van de haarverfjes en uitgroei. Ze illustreert haar tips met vermakelijke anekdotes en vertelt over kleurenmissers die ze zelf in het verleden maakte. We vatten haar tips en tricks hieronder voor je samen zodat je snel in actie kunt komen. Zie het als een soort S.O.S uitgroei lijstje, een eerste hulp gidsje bij esthetisch niet (meer) verantwoorde uitgroei :-)

S.O.S. uitgroei gidsje met tips en tricks van Marriët Gakes

#1 Mijn eerste advies: kun je het nog even uithouden, kom dan niet aan je haarkleur.

#2 Zit je echt met je (grijze) uitgroei, begin dan met een ‘root touch-up’ spray.

#3 Probeer ook eens een droogshampoo. De ‘mistige’ textuur van droogshampoos camoufleert het sterke contrast en matteert de (grijze of contrasterende) uitgroei.

#4 Zit je totaal met je handen in het haar en weet je niet waar je moet beginnen, stuur dan een mailtje naar je kapper. Wellicht kan die een retouch setje voor je samenstellen.

#5 Kom liever niet aan blonde haarkleuren. Met blonderen kan letterlijk alles misgaan. Haar lichter kleuren luistert heel nauw.

#6 Blonde haarkleuren kun je wel opfrissen met een zilvershampoo en een zilver conditioner (bijvoorbeeld Keune Care Silver Savior en Keune Care Silver Savior Conditioner) zeker als je blonde kleur te geel wordt.

#7 Donkere kleuren zijn gemakkelijker zelf te doen maar kleur niet te donker want donkere kleuren laten zich moeilijk corrigeren. Twijfel je tussen twee tinten bruin, kies dan de lichtste tint.

#8 Als je uitgroei van highlights hebt, laat die uitgroei dan maar komen! Balayage is hartstikke hip!

Dit zijn in een notendop de S.O.S tips en tricks van Marriët Gakes. In de komende dagen komen we met meer uitgroei-nieuws van Marriët bij je terug. Wordt vervolgd :-)

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).