Haarkleurtrends lente zomer 2020. Donkere haarkleuren

Marriët Gakes, dé haarkleurspecialist van Nederland, maakt ons wegwijs in de haarkleurtrends voor lente zomer 2020. De haarkleuren voor het komende seizoen blijven vrij warm. We gaan de mooiste tinten zien! Van dramatisch platina tot honingblond tot strawberry redheads. Lees de trendreports van Marriët Gakes maar eens door (klik op de links)! Vandaag heeft Marriët voor ons een nieuwe haarkleurtrend die wel ‘nearly black‘ wordt genoemd. Deze trend is heel gewaagd en trendy, maar kan ook fout uitpakken, en is niet voor iedereen geschikt. Overigens is het een trend die we ook weer op de catwalks tegenkwamen. Naar verwachting blijven we hier dus nog wel even mee experimenteren.

‘De nearly black haartrend die we op dit moment spotten, is black but not quite, zwart maar net niet helemaal,’ vertelt Marriët Gakes. ‘De kleur hangt tegen het zwart aan. Het is een heel diepbruin. Deze haarkleurtrend is heel mooi, óók als je een lichtere huid hebt.’

‘Het is wel oppassen, want zo’n donkere haarkleur geeft je een vrij harde uitstraling. Maar dat kan juist ook een tof statement zijn. Pas wel op wat je doet, want de nearly black color is er makkelijk in te zetten maar laat zich maar moeilijk uitgroeien. Deze haartrend is dus vooral geschikt voor types die qua haarkleur al wat donkerder zijn. Dat is vaak ook het type waarbij zo’n nearly black het mooist staat.’

‘Ben je heel veranderlijk met je haarkleur, dan is nearly black geen aanrader omdat donkere kleuren gewoonlijk ontkleurd moeten worden als je daarna weer een lichtere haarkleur wilt.’

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, voegen wij eraan toe. Maar natuurlijk is het wel zo dat zo’n heel donkere haarkleur ontzettend mooi kan zijn. Het kan heel stijlvol en elegant zijn, of juist heel punk/rock. Het is echt een haarkleur waarmee je iets uitdragen.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, Global Color Director bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).