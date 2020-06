Haar verven in de zomer? Wist jij dat de zon je bondgenoot is?

Je haar moet, net zoals je huid, goed beschermd worden tegen de schadelijke invloed van de zon. Deze extra bescherming is nodig om je haar gezond en mooi van kleur te houden. Maar de zon kan ook een perfecte bondgenoot zijn. Vraag je je af of het intelligent is om je haar vlak voordat je een zonnige periode ingaat te verven? Wij hebben het antwoord voor je en het zal je aangenaam verrassen. Haar verven in de zomer kan én mag.

Als je op vakantie of naar zee gaat, wil je er goed, perfect, uitzien, en dat op zich is al een reden om je haar vlak voor een zonvakantie of de zomer te verven, of het nu gaat om enkel een basis of om technieken als shatush, balayage of flamboyage (dat laatste is een combinatie van balayalage en ombre hair voor uiterst natuurlijke highlights). Vooral als je jezelf niet graag met een egale haartint ziet, dus geen ‘color block’ in één en dezelfde kleur wil, is het een absolute aanrader om je haar vlak voorafgaand aan je vakantie of een langdurige periode in de zon te laten behandelen zodat de zon de rest kan doen.

De zon geeft een schitterend oplichtend effect waar geen kapper aan kan tippen

Juist door de zon krijgt je haar dat schitterende oplichtende effect dat zo ontzettend mooi is dat geen kapper er aan kan tippen. De experts adviseren dan ook altijd om shatush, balayage of flamboyage te laten doen voordat je de zon in gaat. De zon versterkt en perfectioneert de highlights. Eenmaal terug van vakantie kan je kapper voortborduren op de natuurlijk opgelichte haarkleur die je dankzij de zon verkregen hebt, of ten hoogste deze natuurlijke kleur even opfrissen met een kleurbehandeling die ‘gloss’ heet. Dit is een ‘kleurbehandeling zonder kleur’ die alleen op de haarlengte en punten wordt aangebracht om je haarkleur te versterken. We gebruiken de zon dus om het kunstmatige kapperseffect natuurlijker te maken.

Vertel je kapper dat je naar de zon gaat

Het advies is dus om je haar voor vertrek te laten behandelen en vooral ook om je kapper te vertellen dat je naar de zon gaat. De kapper zal dan een net wat donkerdere tint (ongeveer een kwart donkerder) als basis gebruiken zodat het haar zachter oplicht. Vergeet dus niet om je kapper op de hoogte te brengen zodat je voor je haarkleur het maximale uit de zon kunt halen.

Een fijne zomer en een mooie haarkleur toegewenst!

Door: Charlotte Mesman voor Trendystyle