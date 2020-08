Groen haar door chloor? 3 Gouden zomertips om je haarkleur mooi te houden

Blond het zwembad ingedoken en met groen haar weer boven water gekomen? Een totaal andere haarkleur na de zomer? Een bos touw als herinnering aan de strandvakantie?

Het zijn zo van die dingen die je zomaar kunnen overkomen. Marriët Gakes, Nederlands meest bekende kleurspecialist, geeft drie gouden tips om je haarkleur ook in de zomer mooi te houden.

Tip 1: spoel je haar voor het zwemmen met kraanwater

Maak je haar, voordat je gaat zwemmen nat met kraanwater, is het advies van Marriët Gakes. Op deze manier zuigt je haar zich in eerste instantie vol met kraanwater en krijgen zeewater en zwembadchloor minder kans om het aan te tasten.

Nog beter is het natuurlijk als je haar in het geheel niet nat wordt. Je zou dat kunnen bewerkstelligen door je haar in een knot te doen en netjes met je hoofd boven water te zwemmen, zoals die madammetjes die vroeger met hun kapjes op gingen zwemmen.

Maar natuurlijk begrijpt Marriët dat je op vakantie heerlijk plezier wilt maken in de wilde zee of wilt stoeien in het zwembad, en dan is spoelen met kraanwater de eenvoudigste tip die ze iedereen kan meegeven.

Tip 2: bescherm je haar met een ‘sun’-lijn met UV-filter

Zonlicht is één van de grootste vijanden van je haar, waarschuwt Marriët Gakes. De meeste mensen denken dat kleuren het ergste voor je haar is, maar uiteindelijk is de zon het aller-aller-ergst. Wat voor haarkleur je ook in je haar doet, de kleur zal in de zon vervagen. Daar kan de beste kleurspecialist niets aan veranderen.

‘Zelf bescherm ik mijn haar tijdens het zonnen met een ‘sun’-lijn’, vertelt Marriët. ‘Dat is echt heel belangrijk. We denken bij zonnen te vaak alleen maar aan onze huid en vergeten ons haar. Maar ook dat heeft van zonlicht te lijden! Het product dat ik gebruik (Keune Sun Sublime) heeft een factor 8. In de nazomer, als ik al wat bruiner ben, gebruik ik het niet alleen voor mijn haar maar ook voor mijn huid.’

Tip 3: ga groene uitslag met aspirines of baking soda te lijf

Chloor en zeewater kunnen blond haar groen maken. De één is er gevoeliger voor dan de ander. ‘Er zijn meiden die in het water duiken en totaal groen weer bovenkomen’, vertelt Marriët. Het verschilt per persoon. Vooral op vakantie, als je je kapper niet bij de hand hebt en niet zomaar een salon durft binnen te stappen, kan dat heel lastig zijn.

Ook hiervoor is gelukkig een heel eenvoudige oplossing, vertel Marriët Gakes, en wel aspirine of baking soda. De werking van baking soda is heftiger dan aspirine. ‘Heb je extensions dan zou ik aspirine gebruiken, anders ook baking soda. Los het product op in water en giet het over je haar. Of doe het water met de aspirientjes en baking soda in een emmertje en hang je haar erin. Je zult het groen uit je haar zien verdwijnen. Zodra het helemaal weg is, was je je haar goed uit. Vergeet niet om het daarna met een masker te behandelen’, adviseert Marriët.

Je kunt natuurlijk ook de ketchup truc toepassen maar die is wat gevaarlijker want waar het haar niet groen is, kan ketchup een goudkoperen kleurtje geven.

Voorkomen is en blijft altijd beter dan genezen. ‘Als je weet dat je haar gevoelig is, dan is het des te belangrijker om het te beschermen. Ga naar het strand met een masker in je haar en zet het vast in een knot op je hoofd of gebruik een ‘sun’-lijn’, is het advies van Marriët.

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global master color innovation Keune. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).