Grijs haar? Zo houd je het mooi! 9x Haartrends & tips.

We hebben geleerd om niet van grijs haar te houden, maar het kan zo mooi zijn. Grijs haar is zelfs een haarkleurtrend! Wees er maar trots op en houd het mooi. 9x Tips

Het modepubliek kiest er steeds vaker voor om de eigen grijze haarkleur te accepteren en het met trots te dragen. Foto: Charlotte Mesman

Niemand is blij met grijs haar. Toch kan het heel mooi zijn. Je hoeft maar te denken aan de allernieuwste haarkleurtrends voor de tweede helft van 2021. Grijze highlights en asblond met een grijze ondertoon toonaangevende trends! Een andere trend is: je eigen grijze haarkleur accepteren. Dit zie je steeds vaker in de wereld van de show business maar ook in de modewereld. Dus wees nu maar zuinig (en trots!) op je grijze haar en verzorg het goed. We hebben een aantal verzorgings- en haarkleurtips voor je.

#1 Trek grijze haren niet uit

Voor elke grijze haar die je uittrekt, krijg je er twee terug. Een fabel, zeggen de experts, want elk haarzakje kan maar één haar produceren. Maar stel dat je je grijze haren zou uittrekken, dan zou het wel eens zover kunnen komen dat je zou wìllen dat je er twee voor terugkreeg. Want als je een haar uittrekt, kun je, aldus de experts, schade toebrengen aan het haarzakje en zou het zelfs kunnen dat de haar helemaal niet meer teruggroeit. Dat is natuurlijk het laatste wat je wilt, vooral ook omdat we, als we ouder worden, niet alleen grijs worden maar ook dunner haar krijgen.

#2 Stem je haarproducten op je grijze haar af

Grijs haar heeft een drogere en stuggere textuur. Naarmate je haar grijzer wordt, is het goed je haarproducten hierop af te stemmen. Ga voor hydraterende haarmaskers en shampoos (vermijd shampoo met dimethicone – niet water-oplosbare siliconen – waardoor je haar zwaar en slap wordt) en gebruik haarstylingsproducten die je haar zachter en soepeler maken, zoals haaroliën of een gloss. Let verder op welke haarstylingsproducten je gebruikt. Sommige producten hebben een goudkleurige ondertoon en kunnen je haar gelig kleuren. Voor weerbarstige grijze haren die hun plekje niet kennen, gebruik je smoothing creams. Je kunt ook wat haarlak op je vingers (maar dus niet over je hele haar) sprayen en daarmee zeer ongehoorzame haren fixeren.

#3 Gebruik een zilvershampoo/conditioner

Grijs haar oxideert sneller waardoor het een gelige gloed krijgt die wat onfris kan overkomen. Contrasteer deze gele ondertoon met een zilvershampoo en -conditioner. Dit zijn haarproducten met paarse pigmenten die je grijze haarkleur op een natuurlijke manier balanceren. Een conditioner zou effectiever zijn dan een shampoo. Heb je teveel zilverproduct gebruikt, was het dan uit met een gewone shampoo.

#4 Bescherm je haar tegen UV-straling

Omdat grijs haar geen pigment bevat, kan het gemakkelijk verkleuren door haarstylingsproducten en zelfs door gezichtscrèmes en mineralen in water, maar ook door onbeschermde blootstelling aan de zon. Bescherm je haar daarom goed met een haarstylingsproduct met UV-factor of – beter nog – met een hoedje, petje of sjaaltje (momenteel een ultieme modetrend).

#5 Knip je haar kort

Als je besluit om je grijze haarkleur te accepteren en haarverf in de ban te doen, dan is de snelste manier naar natuurlijk grijs: je haar kort knippen. De overgangsfase van geverfd naar natuurlijk grijs duurt dan maar kort. Maar je moet natuurlijk wel zin hebben in zo’n drastische verandering.

#6 Grey blending

Grijs haar is een van de top haartrends voor 2021. Veel jongeren kiezen momenteel voor grijs haar. De trend is niet, zoals jaren geleden een effen grijskleur, maar highlights in verschillende grijstinten. Deze haartrend is fantastisch als je grijs begint te worden maar jij je ‘true colors’ niet wilt laten zien. Ga voor highlights waarin jouw eigen zilveren haren perfect opgaan. Dat kunnen grijze highlights zijn maar ook blonde of kastanjebruine highlights die je grijze haren camoufleren. Het voordeel van grey blending is ook dat je niet elke keer weer je haar over de hele haarlengte hoeft te laten behandelen. Je hoeft alleen maar elke paar maanden je highlights bij de haarwortels te laten bijwerken.

#7 Ga voor donkere haarwortels en een lichtere punten

Nog geraffineerder wordt je look als je de haarwortels donkerder maakt en de haarpunten lichter. Zie het als een soort ombre. Het accent ligt dan niet op de zilveren strengen in je highlights maar op de lichte punten.

#8 Ga voor demi-permanente haarkleuren

Als je je grijze haren wilt contrasteren en wilt vasthouden aan haarverf, overweeg dan eens om niet voor 100% dekking te gaan. Met demi-permanente haarkleuren (circa 60%) bereik je een veel natuurlijker resultaat waar je grijze haren een beetje doorheen schemeren.

#9 Doe jezelf een satijnen kussensloop cadeau

Grijs haar heeft een andere textuur, we zeiden het al, en pluist sneller. Vermijd frictie, ook in de nacht, en maak je haar en jezelf blij met een satijnen kussensloop. Je huid zal je er ook dankbaar voor zijn.

TRENDYSTYLE