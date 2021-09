‘Grey blending’ is een huge haartrend voor winter 2021 2022, of je nu grijze haren van jezelf hebt of niet. Deze techniek is geschikt om grijze haren te camoufleren of juist te accentueren (en verfraaien), maar ook als je niet grijs bent, is het supercool!

Grey blending is dé haartrend voor winter 2021 2022. Grijs haar is trendy. Voor alle leeftijden! Foto: Charlotte Mesman

Er zijn verschillende manieren om met grijs haar om te gaan. Je kunt die zilveren strepen in je haar accepteren (iets dat we tegenwoordig, vooral na alle lockdowns steeds vaker zien gebeuren) of je kunt regelmatig een pakje haarverf overheen gooien om grijze haren te bedekken. Maar – en dat wist je misschien nog niet – er is ook nog zoiets als ‘grey blending‘.

Bij ‘grey blending’ worden grijze haren op een natuurlijke manier in je eigen natuurlijke (of kunstmatige) haarkleur geïntegreerd. ‘Grey blending’ is een huge haartrend voor 2021. Het is ontzettend populair en geeft grijs haar een boost, een trendy twist. Om maar te zeggen: ‘grey blending’ is zò geliefd dat zelfs jongeren die nog lang geen grijze haren hebben, er op dit moment voor kiezen. Zo supercool is grijs haar!

Bij ‘grey blending‘ worden grijze haren op een natuurlijke manier in je eigen natuurlijke (of kunstmatige) haarkleur geïntegreerd.

Even terug naar het klassieke pakje haarverf (vaak van de supermarkt) waarmee je je haar een solide haarkleur meegeeft en grijze haren mee dekt. Deze methode is en blijft een optie, zeker als je in het geheel niet van je grijze haren wilt weten. Het nadeel hiervan is dat je elke vier weken met uitgroei (zo’n scherp definieerde ‘landingsbaan’) wordt geconfronteerd. Met ‘grey blending‘ tackel je dit probleem. Overigens is ‘grey blending‘ een verzamelnaam voor meerdere technieken. We lopen je erdoorheen.

3x Grey blending

1. Highlights en lowlights. Wil je je grijze haren camoufleren dan kun je, in plaats van een solide, dekkende haarkleur ook kiezen voor een samenstel van highlights (lichter dan je eigen haarkleur) en lowlights (donkerder dan je eigen haarkleur) die aansluit bij je natuurlijke haarkleur. Dit kan door middel van balayage (met de hand gezette higlights en lowlights) of met van die bekende aluminiumfoliestrookjes. Het effect is een multi-dimensionale, natuurlijke haarkleur (of dat nu blond of bruin is) waarin je grijze haren opgaan (blenden!) en aan het oog ontrokken worden. Een handige kapper weet de highlights en lowlights bij de aanzet zò te zetten dat je (grijze) uitgroei natuurlijk oogt en je niet elke vier weken weer naar de kapper hoeft om die gehate ‘landingsbaan’ (die je bij een solide, dekkende haarkleur krijgt) bij te werken.

2. Zilverkleurige highlights (in verschillende toonaarden). Een andere manier van grey blending is: zilverkleurige highlights! In plaats van je grijze haren te camoufleren ga je ze versterken op een supertrendy manier. Ook in dit geval zul je minder snel uitgroei hebben. Bovendien ben je helemaal in-trend. Mooie zilverkleurige lokken zijn modern en eigentijds. Als je nog maar weinig grijze haren hebt, is dit een vrij grote ‘operatie’ omdat je haar flink wat zal worden opgelicht. Het is ook niet heel bevorderlijk voor kwaliteit van je haar.

Grijs haar en uitgroei. Een oplossing is om grijs haar grijs te laten (maar dan wel met een mooie spoeling erdoor)

Wél is het een fantastische manier om van dekkende, permanente haarverf met grijze uitgroei over te stappen naar je eigen grijze haarkleur. Op die manier is de (agressieve) chemische behandeling maar tijdelijk. Is je haarverf helemaal uitgegroeid en heb je je natuurlijke haarkleur (met grijze haren) terug, dan kun je die haarkleur thuis keer op keer verfraaien met een zilvershampoo.

Grey blending is dé grote haartrend voor 2021

3. Kleurspoeling. Een derde vorm van grey blending is een (professionele) kleurspoeling. Deze behandeling dekt grijze haren voor 75% waardoor je een mooi natuurlijk resultaat krijgt met een minder genuanceerde uitgroei. Zo’n behandeling maakt je haar bovendien glanzend en zachter, ook je grijze haren die vaak harder en stugger van textuur zijn. Het resultaat is een aaibare, verzorgde haardos waarin je grijze haren bijna ongezien opgaan.

TRENDYSTYLE