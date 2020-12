(Nog) geen goede voornemens voor het Nieuwe Jaar? Wij hebben er een paar voor je. Lijf ze in in je dagelijkse leven. Je wordt er beter, mooier, gezonder, slanker en strakker en vooral gelukkiger van!

#1 Houd van jezelf

Dit goede voornemen zou bij iedereen op de eerste plaats moeten komen. Van jezelf is houden is niet egoïstisch. Het is gezond, verfrissend, constructief en het grootste geschenk dat je de mensen om je heen kunt doen. Denk daar maar eens over na! Alle andere voornemens hieronder zijn op dit eerste, grootse voornemen terug te voeren.

#2 ‘Nee’ zeggen, ook als je er eigenlijk het lef niet voor hebt

Voornemen nummer 2: ‘Nee’ zeggen, ook als de ander geen ‘Nee’ wil horen. Het scheelt je tijd en stress, is goed voor je eigenwaarde en zult er meer respect mee afdwingen.

#3 Tijd voor jezelf vrijmaken

Een jaar zonder stress… Een utopie? Misschien niet, als je de nodige tijd voor jezelf vrijmaakt. Je voelt je beter, ziet er beter uit, bent meer uitgerust en kunt je werk, de dagelijkse verplichtingen en plotselinge problemen beter aan.

#4 Tijd voor je partner vrijmaken

Investeren in je partner, in je relatie. Wij roepen het uit tot dé trend van het nieuwe jaar.

#5 Niet meer afhankelijk zijn van bevestiging van anderen

Jij bent jijzelf en zoals jij bent is het goed. Daar heb je geen bevestiging voor anderen (meer) voor nodig. Vanaf nu houd je van jezelf.

#6 Niet meer lijnen

Weg met strenge diëten, met rare combinaties, met do’s en don’ts. Dit jaar doen we het anders. We eten waar we trek in hebben (zonder te overdrijven natuurlijk – gezond eten blijf belangrijk), maar gaan gewoon voor kleinere porties, voor een strakker en slanker lijf.

#7 Meer sporten

Dit is een ‘vervelende’! Een voornemen die veel energie kost en bovendien een aanslag doet op je tijd (en geld). Wil je dit volhouden, doe het dan goed en maak het jezelf gemakkelijk. Schrijf je – zodra de sportscholen hun deuren weer openen – in bij het fitnesscentrum om de hoek (ook al is’ ie minder mooi dan die ander) en ga met je partner of huisgenoot. Ondertussen begin je je voor te bereiden met online lessen thuis zodat je straks in de sportschool niet helemaal onderaan de ladder hoeft te beginnen. Richt het zò voor jezelf in dat er geen ontsnappen meer aan is!

#8 Nooit meer zonder make-up afhalen naar bed

Je hebt er geen idee van hoe slecht dit voor je huid is. Dus… dit jaar doe je het anders. Koop de lekkerste reinigingslotion die je kunt vinden en zet hem pontificaal op je wastafel! Vanaf nu ben jij lief voor je huid.

#9 Nooit meer zonder SPF-filter naar buiten

Nog zo eentje. We mogen dan in een land wonen waar de zon zich nauwelijks laat zien, maar als ‘ie tevoorschijn komt, is het meestal goed raak. Één keer verbranden, is al te veel. Maak er een goede gewoonte van om verzorgende producten met een SPF-filter te gebruiken, ook in de winter.

#10 Nooit meer nagels bijten

Zat je er de afgelopen feestdagen nog met afgebeten nageltjes bij, beloof jezelf dan dat je volgend jaar met superlange en sexy nagels voor de dag zult komen (geen neppers natuurlijk!). Motiveer jezelf door zoveel mogelijk mensen van dit goede voornemen op de hoogte te stellen.

#11 Niet meer roken!

Dit is misschien één van de voornemens waar je je het moeilijkst aan kunt houden, maar toch… Denk je eens in: nooit meer gele nagels, een veel frissere huid, mooier haar, een betere conditie en (natuurlijk) een veel gezonder lijf. Heb je nog meer argumenten nodig?

#12 Je niet meer laten meeslepen door de negatieve berichten

Zet jij ook elke avond met een bezwaard hart de televisie uit? Dan hebben we nog een laatste goed voornemen voor je: neem afstand van alle ellende die we over ons uitgestort krijgen. Trek je eigen plan, maak je eigen leven, haal uit het nieuws de informatie die je nodig hebt om plannen te maken, maar ga niet bij de pakken neerzitten!

#13 Ban negatieve gedachten

Laat je leven niet beheersen door negatieve gedachten. Misschien wist je het nog niet maar jij hebt de controle over je gedachten! Buig ze om, beheers ze, lach om negatieve gedachten, heb jezelf lief! Klik hier voor meer tips

Succes! We wensen je een heerlijk Nieuwjaar toe!

TRENDYSTYLE