Gnocchi met zoete pruimenvulling is nu net waar je in de herfst behoefte aan hebt. Zacht, zoet en troostend. Dit recept moet je proberen!

Moeite met de herfst? We hebben een ultiem ‘comfort food’-gerecht voor je: gnocchi con susine (aardappelballetjes met pruimenvulling). Dit gerecht is afkomstig uit Friuli Venezia Giulia, de meest noordoostelijke regio van Italië, waar de (romantische) invloeden uit het toenmalige Oostenrijks-Hongaarse Rijk nog voelbaar zijn. Deze streek staat onder meer bekend om zijn sappige, blauwe pruimen. De unieke combinatie van gnocchi (aardappelballetjes) met pruimen, boter en kaneel is om je vingers bij af te likken. Het is één van de weinige zoete primi (voorgerechten) uit de Italië keuken (qua smaak ligt het in de lijn van ravioli met pompoenvulling). Gnocchi con susine is pure verwennerij, ook kinderen zijn er dol op. Je kunt de gnocchi ook als dessert serveren.

Voor dit gerecht kun je het beste vastkokende aardappels gebruiken, of beter nog: oude aardappels. Heb je oude aardappels in huis en weet je niet wat je ermee aan moet, maak er dan eens gnocchi met pruimenvulling van. Verder heb je rijpe pruimen nodig. Elke pruim levert twee gnocchi op. Per persoon serveer je twee (kleine eter) tot vijf (grote eter) gnocchi. Reken maar uit hoeveel je er nodig hebt!

Ingrediënten voor 20 gnocchi

500 gram vastkokende aardappels

1 ei

60 gram boter

zout

circa 250 gram bloem (plus extra bloem voor het geval dat het deeg te nat is)

10 rijpe pruimen

30 gram boter (plus wat extra boter)

4 eetlepels broodkruim

40 tot 50 gram suiker

kaneel

Bereiding

Kook de aardappels met schil. Giet de aardappels af zodra ze gaar zijn en verwijder de schil. Prak de aardappels fijn en laat de puree afkoelen. Vermeng de aardappelpuree met het ei, de in klontjes gesneden boter, het zout en de bloem. Voeg de bloem niet in één keer toe, maar begin met circa 200 gram. Het is de bedoeling dat je een stevig en glad deeg krijgt. Voeg net zoveel bloem toe als je nodig hebt om de juiste consistentie deeg te krijgen. Laat het deeg rusten.

In de tussentijd maak je de vulling voor de gnocchi. Was de pruimen, snijd ze doormidden en verwijder de pit. Smelt de boter in een steelpannetje en rooster de broodkruim erin. Breng de vulling op smaak met suiker en kaneel. Vul de gehalveerde pruimen met de vulling. De garnering is hetzelfde als de vulling. Houd je geen vulling over, smelt dan – terwijl je de gnocchi kookt – nog wat extra boter met broodkruim, suiker en kaneel.

Verdeel het deeg in 20 delen. Bewerk elk deel met je vingers totdat je een rondje krijgt. Leg op elk rondje een gevulde pruim met de vulling naar beneden. Bedek de pruim met het deeg en rol er tussen je handpalmen een mooie bal van. Het is belangrijk dat het deeg zich goed rond de pruim sluit.

Breng ruim water met zout aan de kook en kook de gnocchi erin gaar. De gnocchi zijn klaar als ze boven komen drijven. Meestal is dat na zo’n 5 minuten, maar het kan ook langer duren (de kooktijd hangt af van het gewicht van de gnocchi).

Serveer de gnocchi met het mengsel van boter, broodkruim, suiker en kaneel.

