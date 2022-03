Is dit de sleutel voor een gezonde relatie? 21x Tips

Tips voor een gezonde relatie

Een gezonde relatie krijg je niet kado. Daar moet je aan werken. Vanaf het eerste moment van verliefdheid. Het is een kwestie van goed met elkaar communiceren, van compromissen en een volwassen opstelling. Niet gemakkelijk, maar je krijgt er wel heel wat voor terug. We zetten een aantal basissteentjes voor een gezonde relatie voor je op een rijtje. De lijst is ongetwijfeld niet uitputtend en elke relatie is anders maar misschien heb je er wat aan. Zie het maar als voer ter overdenking :-)

1. Heb vertrouwen in elkaar.

De basis voor een goede relatie is vertrouwen. Aan een vertrouwensrelatie moet je bouwen. Het is niet iets dat zomaar ontstaat. Geef elkaar het voordeel van de twijfel. Trek nooit voorbarige conclusie. Heb je het idee dat er reden is om hem niet te vertrouwen, praat er dan over. In veel gevallen zullen je twijfels ongegrond blijken.

2. Wees elkaars bondgenoot.

Maak plannen, werk samen aan de toekomst en vorm een hecht paar naar buiten toe. Laat elkaar in het bijzijn van derden nooit vallen. Ben je het niet met je partner eens, confronteer hem daar dan in privé mee. Doe het niet waar andere mensen bij zijn.

3. Hang de vuile was niet buiten.

De verleiding is groot om na een fikse ruzie je hart te luchten bij een vriend, vriendin of je moeder. Doe het niet. Zodra jullie ruzie is bijgelegd, ben jij het akkevietje vergeten, maar bij je vertrouwenspersoon blijft de angel hangen. De eerstvolgende keer dat deze persoon jullie samen ziet, zal hij of je partner niet meer zo onbevangen tegemoet treden als voorheen.

4. Wees niet te afhankelijk van elkaar.

Onderhoud je eigen vriendenkring en hobby’s. Zet niet blindelings alles voor je partner aan de kant.

5. Wees bereid om compromissen te sluiten.

Je eigen vriendenkring en hobby’s onderhouden wil niet zeggen dat je altijd je eigen gangetje gaat. In iedere relatie moeten compromissen worden gesloten. Je hebt immers met twee mensen met eigen wensen en ideeën te maken. Wees daarom bereid om zo nodig water bij de wijn te doen. Zorg er wel voor dat er een evenwicht binnen de relatie bestaat. Een compromis betekent dat beide partijen elkaar tegemoet komen. Het is niet de bedoeling dat een van de twee steeds wijkt.

6. Leer om te praten.

Zeg de dingen die je op je hart hebt. Krop ze niet op. Dat eindigt uiteindelijk in wrok en maakt de situatie alleen nog maar erger. Leg problemen op een volwassen manier op tafel en zoek samen naar een oplossing.

7. Leer ruzie te maken.

Natuurlijk komt het af en toe tot een fikse uitbarsting (dat is juist gezond!). Een beetje emotie kan geen kwaad, maar blijf wel reëel. Zeg geen dingen die je zelf ook liever niet zou horen en gebruik je tranen niet als wapen. Niets maakt een man helser dan dat!

8. Leer om te vergeven.

Misbruik misstappen van zijn kant niet om je ‘machtspositie’ binnen de relatie te versterken. Vergeef hem fouten die overkomelijk zijn en zet er dan ook echt een punt achter. Blijf hem er niet voortdurend mee confronteren. Het komt je relatie niet ten goede.

9. Luister naar elkaar.

Neem de tijd om naar elkaar te luisteren. Laat hem zijn verhaal doen en span je in om hem commentaar te geven waar hij iets mee kan. Zorg er op jouw beurt voor dat hij ook naar je luistert. Doet hij dat niet, wijs hem er dan op. Druip niet af om hem later te verwijten dat hij niet naar je luistert.

10. Maak tijd om samen te zijn.

Laat je niet opslokken door werk en dagelijkse beslommeringen maar maak tijd om samen te zijn. Tijd die je samen in alle rust doorbrengt. Probeer iedere avond in ieder geval een half uurtje te vinden om de ander bij te praten over de gebeurtenissen van de dag. Misschien onder het genot van een glas wijn, samen in bad of tussen de lakens.

11. Hij is je vriendin niet.

Mannen zijn nu eenmaal anders dan vrouwen. Houd daar rekening mee. Verlang niet van hem dat hij urenlang met je praat over make-up en kleding. Verwacht niet – de uitzonderingen daargelaten – van hem dat hij dagen met je gaat winkelen. Verveel hem niet met ellenlange praatjes over je uiterlijk. Daar heb je je vriendinnen voor.

12. Vertel hem wat je fijn vindt in bed.

Wat je hem wel moet vertellen, en liefst vanaf het prille begin van je relatie, is wat jij fijn vindt in bed. Zo werk je direct aan een goede bedrelatie.

13. Vis niet voortdurend naar complimenten.

Niets is vervelender als een vrouw die voortdurend naar complimenten is. Leer om niet afhankelijk te zijn van wat hij van je uiterlijk vindt, maar besteed in de eerste plaats aandacht aan je uiterlijk voor jezelf. Maakt hij spontaan een compliment dan is dat mooi meegenomen. Ga ook niet op complimenten zitten wachten (met het gevolg dat je innerlijk boos wordt als een compliment uitblijft). Ben je net bij de kapper geweest en vind je dat je haar heel mooi zit, zeg het dan tegen hem. Hij zal het vast en zeker beamen en geeft je daarmee het goede gevoel dat je wilde hebben.

14. Put je zelfvertrouwen niet uit je relatie en zijn goedkeuring maar uit jezelf.

Zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van zijn goedkeuring. Put je zelfvertrouwen uit jezelf. Geloof in jezelf en houd van jezelf. We blijven het herhalen: alleen als je van jezelf houdt, zul je van een ander kunnen houden.

15. Wees positief.

Dat je elkaar goed kent, wil niet zeggen dat je je zomaar kunt laten gaan. Probeer altijd een positieve houding te hebben. Begroet hem met een glimlach, een kus. Werk samen aan een goede sfeer in huis.

16. Verdeel het huishoudelijke werk.

Vandaag de dag is het niet meer vanzelfsprekend dat de vrouw alles in huis doet (ook al zou hij dat wel fijn vinden). Neem niet zomaar alle taken in huis op je (om hem vervolgens in jezelf stilletjes uit te foeteren dat hij nooit zijn handen uit zijn mouwen steekt), maar maak samen een plan waarin je de huishoudelijke karweitjes verdeelt.

17. Maak een plan voor de financiën.

Niet alleen de verdeling van het huishoudelijke werk kan tot problemen en spanningen leiden. Dat geldt evenzeer voor de financiën. Voorkom dat een van jullie het gevoel heeft dat hij of zij teveel betaalt. Maak daarom duidelijke afspraken over de financiën.

18. Aanvaard zijn fouten (jij hebt ze ook).

In de loop van de tijd zul je zeker trekjes bij hem ontdekken die je irriteren. Het zijn meestal kleine dingetjes als het dopje op de tandpasta. Maak er geen halszaak van. Stap erover heen en houd van hem met al zijn kleine foutjes.

19. Pas je aan aan veranderingen.

In de loop der tijd verandert iedereen. Hij en jij. Ga met deze veranderingen mee. Stel je flexibel op en accepteer dat hij verandert.

20. Wees reëel – verliefdheid duurt niet eeuwig.

Verliefdheid is een tijdelijke fase. Liefde is (hopelijk) langdurig en heeft meer inhoud. Verlang niet van hem dat hij de eeuwige verliefde blijft uithangen. Verwacht niet aan de lopende band rozen en dineetjes bij maneschijn. Mis je dit soort attenties, bedenk dan dat hij van je houdt. Dat hij op je bouwt en dat hij zijn hele leven bij je wil blijven. Dat is de kern van een relatie.

21. Aanvaard dat er een tijd komt dat…

jij je aangetrokken voelt tot een ander. Zeker als een relatie al lange tijd duurt, kan het voorkomen dat je plotseling aangetrokken voelt tot een ander. Dit betekent niet dat het met jouw relatie niet goed meer zit en dat je niet meer van je partner houdt. Het kan gewoon gebeuren. Maak er geen drama van en stort je niet hals over kop in een avontuur. Aanvaard het feit dat je vrouw bent (en niet alleen maar echtgenoot, verloofde of moeder). Aanvaard ook dat hij zich aangetrokken kan voelen tot andere vrouwen. Het is en blijft nu eenmaal een man. Maar wel een man die ervoor gekozen heeft om met jou zijn leven te delen. Dat is waar het om gaat. Soms kan het bovendien heel spannend zijn om elkaar te vertellen dat je je aangetrokken voelt dat een ander. Het kan de intimiteit in de relatie vergroten en bovendien een goede invloed hebben op je relatie in bed.

