Het verstrijken van de jaren (met alweer een nieuw jaar in zicht) is iets wat je met optimisme moet benaderen. En met de juiste verzorging van lichaam en geest. 5x Anti-aging tips die inspireren.

Gezond en mooi 2022 in met deze 5 anti-aging tips. Foto: ADVERSUS

Jong, mooi, gezond. We werken er allemaal hard aan om in vorm te blijven. Lichaam en geest vragen om constante aandacht en verzorging, en vooral ook optimisme. Ga het verouderingsproces actief te lijf. We hebben 5 anti-aging tips voor je die een steentje kunnen bijdragen. Verschillende tips zijn gebaseerd op nieuwe onderzoeken die recentelijk zijn gepubliceerd.

#1 Mango eten is als smeren met een antirimpelcrème

Een recent onderzoek van de universiteit van Californië heeft uitgewezen dat het nuttigen van een half kopje mango vier maal per week na 2 maanden tot een vermindering van wel 23% van diepe rimpels kan leiden. Maar pas op! Een half kopje mango is de juiste dosis. Ga je eroverheen dan schiet de ‘kuur’ zijn doel voorbij door de suikers die in mango aanwezig zijn.

#2 Chocolade eet je ’s morgens

Uit een onderzoek door het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital blijkt dat het eten van een beperkte hoeveelheid chocolade in de ochtenduren kan helpen om vetten te verbranden, de suikerspiegel te verlagen en eetlust tegen te gaan. Waar wacht je nog op?

#3 Sporten beter dan lijnen voor een lang en gezond leven?

Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat het voor een gezond en lang leven belangrijker is om te bewegen dan om calorieën te tellen. Anders gezegd: gebleken is dat als je overgewicht hebt de risico’s voor je gezondheid in grotere mate afnemen als je afvalt door regelmatig te bewegen dan door gezond en niet te veel te eten.

#4 Ant-aging specerijen

Specerijen zijn gezond. Ze zijn ontstekingremmend, helpen tegen anti-oxidanten en zouden zelfs rimpels kunnen verminderen. Bekende anti-aging specerijen zijn gember, Spaanse pepertjes, kurkuma, kaneel en komijnzaad. Verwerk ze in je gerechten en desserts.

#5 Mind switch

Wil je jong blijven dan zul je met de tijd mee moeten gaan. Blijf niet steken in oude patronen en gewoontes (zegt het woord fossiel je iets?) en klamp je niet vast aan het beeld van toen dat je van jezelf hebt, maar pas je aan aan je nieuwe uiterlijk en de nieuwe omstandigheden. Blijf je ontwikkelingen, blijf nieuwe dingen doen en nieuwe grenzen opzoeken. Zo blijf je zowel lichamelijk als geestelijk elastisch en… jong!

TRENDYSTYLE